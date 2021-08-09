«Ваша несгибаемая воля — стимул невероятной мощи»: Путин на встрече с членами паралимпийской сборной России

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл встречу с членами паралимпийской сборной страны. В состав команды, которая с 24 августа по 5 сентября примет участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио, входят более 240 спортсменов. Россияне выступят в 19 из 22 видах спорта, включённых в программу Игр. RT вёл трансляцию.