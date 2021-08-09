«Ваша несгибаемая воля — стимул невероятной мощи»: Путин на встрече с членами паралимпийской сборной России

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл встречу с членами паралимпийской сборной страны. В состав команды, которая с 24 августа по 5 сентября примет участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио, входят более 240 спортсменов. Россияне выступят в 19 из 22 видах спорта, включённых в программу Игр. RT вёл трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить