Неоднозначная интерпретация: как ситуация вокруг удаления Ахметова указала на наличие проблем в судействе

ЭСК РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком». Члены комиссии отметили, что в действиях футболиста не было злого умысла, а арбитру стоило ограничиться предупреждением. По информации СМИ, иного мнения придерживается лишь глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, посчитавший верным решение арбитра Павла Кукуяна показать хавбеку прямую красную карточку. Почему ситуация вокруг Ахметова свидетельствует о наличии системных проблем в судействе — в материале RT.

«Отсутствуют критерии серьёзного нарушения правил игры»

Спорное удаление Ильзата Ахметова в матче «Спартак» — ЦСКА наделало в последние дни немало шума. На 35-й минуте столичного дерби полузащитник армейцев, пытаясь совершить перехват в центре поля, влетел шипами в голень Александру Соболеву. При этом на повторе чётко видно, что нарушитель правил сначала сыграл в мяч, а уже потом по инерции попал в ногу сопернику.

Судья Павел Кукуян фол зафиксировал, однако не показал футболисту даже жёлтую карточку. И только после подсказки арбитра на VAR Сергея Карасёва молодой рефери отправился к монитору. В результате он изменил своё решение и удалил Ахметова. Сам Ильзат после встречи признал, что контакт с Соболевым имел место, но подчеркнул, что «сыграл щёчкой в щиток», поэтому применять к нему столь серьёзные санкции не стоило.

Кардинальным образом разнились и мнения экспертов. Например, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев посчитал решение судьи ошибочным, как и экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов. По его мнению, Кукуяну следовало ограничиться горчичником.

В свою очередь, журналист Василий Уткин подчеркнул, что Ахметов мог нанести Соболеву тяжёлую травму, поэтому его стоило удалить с поля. Поддержал его бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, назвавший полузащитника ЦСКА «жёстким мальчиком», который бросается в единоборства «как собака».

Армейцы с решением Кукуяна не согласились и подали жалобу в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. В ЭСК неожиданно согласились с клубом и признали вердикт арбитра неверным. Следом КДК отменил красную карточку футболисту.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях Ахметова отсутствуют критерии серьёзного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — говорится на официальном сайте РФС.

При этом, по информации СМИ, решение комиссии оказалось не единогласным. Причём против итогового вердикта высказался непосредственно глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди проголосовали за.

Любопытно, что совсем недавно Ахметов получил прямую красную карточку за похожее нарушение правил — в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). Тогда Ильзат также не успел на перехват в центре поля и шипами влетел в голень Далеру Кузяеву. Причём обслуживающий игру Евгений Кукуляк поначалу даже не зафиксировал фол и только после подсказки коллеги на VAR и просмотра повтора удалил футболиста с поля. Но тогда решение арбитра оспаривать не стали.

Тем удивительнее, что на этот раз Кукуяну помогал лучший рефери страны Карасёв, и именно он предложил куда менее опытному коллеге отправиться к монитору, а соответственно, увидел в его действиях явную ошибку. В итоге ЭСК не согласилась с обоими. Зато один из руководителей судейского корпуса России, напротив, подчинённых поддержал.

VAR как элемент хаоса в российском футболе

Внедрение VAR вскрыло наличие проблем с трактовкой правил в футболе. Раньше тем же болельщикам было очень сложно однозначно ответить на вопрос, почему в данной конкретной ситуации судья принял то или иное решение. Ведь им было крайне сложно оценить, насколько удачную позицию он занял в момент предполагаемого нарушения и хорошо ли разглядел произошедшее. Теперь же арбитр может рассмотреть практически любой спорный эпизод под разными углами и принять взвешенное решение, но проблемы это не решило.

И причина здесь не только в том, что система VAR предполагает её использование в крайне ограниченном спектре ситуаций, чего не всегда достаточно для обеспечения справедливого судейства. Так, в матче 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» судья Владислав Безбородов не засчитал чистый гол южан, ошибочно зафиксировав фол со стороны Александра Мартыновича, но его помощник на VAR Кирилл Левников, согласно протоколу, не мог дать совет в данной ситуации. А в игре красно-белых с «Сочи» Алексей Еськов, по словам Василия Казарцева, сначала предлагал ему отменить пенальти в ворота «Спартака», но потом велел продолжать игру из-за отсутствия в его действиях «явной ошибки».

Главная же причина в отсутствии чётких трактовок, в связи с чем в предельно схожих моментах арбитры зачастую выносят разные решения. В этом плане показательным получился 27-й тур РПЛ. В концовке матча между «Динамо» и «Химками» защитник Александр Филин обхватил в собственной штрафной руками Николая Комличенко и не позволил ему нанести удар. Но ни уже упомянутый Кукуляк, ни его помощник на VAR Сергей Иванов не зафиксировали явный фол. Позже ЭСК РФС подтвердила их ошибку.

А в игре «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Игорь Панин не рекомендовал Михаилу Вилкову посмотреть повтор спорных эпизодов, хотя ЭСК впоследствии единогласно признала ошибочными сразу два решения арбитра: удаление Армина Гиговича и назначение пенальти за фол Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке. Мало того, арбитр из Нижнего Новгорода за эти помарки был отстранён от судейства. Но почему их не заметил Панин?

Больше всего разночтений вызывает, пожалуй, игра руками. Например, в уже упомянутой встрече ЦСКА и «Зенита» ЭСК назвала правильным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота армейцев за попадание мяча в кисть Марио Фернандесу.

Но позже комиссия также поддержала Кирилла Левникова, который не стал указывать на точку в дерби «Локомотив» — «Спартак» в эпизоде с попаданием мяча в руку Пабло. Наконец, ЭСК сочла абсолютно чистым эпизод, имевший место во встрече «Ростова» и «Ротора», когда Максим Осипенко перед голом Гиговича очевидно подыграл себе рукой.

В ЭСК поступают абсолютно правильно, объясняя все свои вердикты по тем или иным спорным моментам. Но руководству судейского корпуса необходимо также максимально наглядно в мельчайших деталях рассказывать, как работают те или иные правила. Желательно с видеокадрами, чтобы у рефери не возникала дискуссия прямо по ходу матчей. Подобный ликбез спокойно можно проводить после каждого заседания комиссии.

Пока это не будет сделано, количество судейских скандалов продолжит множиться. А любители футбола, не видя логики в вердиктах людей со свистками, будут обвинять их в предвзятости.