«Хочу ещё раз выступить в 2020 году»: Ян о следующем поединке, силе Стерлинга и чемпионстве в двух дивизионах
- Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян
- Gettyimages.ru
12 августа российский чемпион UFC Пётр Ян принял участие в пресс-конференции, организованной букмекерской конторой «Париматч», после которой пообщался с журналистами. В эксклюзивном интервью RT спортсмен рассказал, как провёл первый месяц в статусе сильнейшего бойца легчайшего веса, поделился мнением о том, почему Алджэмейн Стерлинг — самый вероятный претендент на пояс, и рассказал, почему его не привлекает перспектива повторить достижение Конора Макгрегора и взять трофеи в двух весовых категориях.
«Если будет нужно, то подерусь с Мораесом»
— 12 июля на турнире UFC 251 вы одержали победу над легендарным бразильским бойцом Жозе Алдо и стали вторым российским чемпионом UFC в истории. Чем запомнился первый месяц после триумфа?
— Планировал устроить тур с поясом UFC по городам. Но пока не удалось провести его. Проект находится на стадии доработки. 18—19 августа я намерен посетить Омск. Увижусь с ребятами, молодёжью, посещу места, в которых тренировался.
— Судя по вашим фотографиям в Instagram, вы уже возобновили тренировочный процесс. Это говорит о том, что вы уже начали готовиться к новому поединку?
— Нет, просто соскучился по тренировкам. Примерно так же, как и по боям. Знаете, проходит неделя — и уже снова хочется вернуться к работе.
— Уже говорили с UFC относительно следующего боя?
— Пока нет. Думаю, это работа менеджеров. Предоставлю это им и буду ждать решения.
— Сами хотели бы провести первую защиту титула UFC до конца 2020 года?
— Безусловно. Хочу ещё раз выступить в 2020 году.
— На ваш взгляд, кто с большей вероятностью станет вашим соперником в следующей битве?
— Хотел бы, чтобы это был Стерлинг. Парень, который стопроцентно заслуживает бой за пояс. А дальше посмотрим.
— Ваш менеджер Саят Абдрахманов также говорил, что именно Стерлинг, скорее всего, станет вашим следующим соперником. Но удивит ли вас, если UFC поставит вам бой с Марлоном Мораесом? Ведь у вас с ним была запланирована встреча на турнире в Казахстане.
— Нет, не думаю, что это удивит меня. Если будет нужно, то подерусь с Мораесом. Если нет — сражусь со Стерлингом.
— На ваш взгляд, кто более опасный противник — Мораес или Стерлинг?
— Сложно выделить кого-то одного. Оба — классные, сильные ребята. У каждого есть свои сильные стороны.
— Звёзды и чемпионы UFC обычно предпочитают выступать на крупных площадках, таких как Лас-Вегас, Нью-Йорк, Абу-Даби. Если бы вам предложили провести защиту на первом в истории турнире в Казахстане, согласились бы?
— Конечно, с радостью выступил бы. Это тоже очень почётно.
— Что бы ответили, если бы вам предложили Лас-Вегас и Москву в качестве места для проведения первой защиты титула в легчайшем весе?
— Конечно же, выбрал бы Москву. Хотелось бы провести поединок перед родными болельщиками.
— На UFC 252 свой очередной поединок проведёт Шон О'Мэлли, который недавно устроил с вами что-то вроде конфликта в социальных сетях. Следите за ним?
— Да, безусловно. Очень интересный боец, пока побеждает всех, кого ставят против него. Не исключаю, что в будущем наши пути могут пересечься. О'Мэлли — очень перспективный парень.
— О'Мэлли похож на того, кто своими высказываниями пытается пробиться наверх. Вы не считаете, что UFC так сильно раскручивает его, потому что видит в нём нового Конора Макгрегора?
— Да, я знаю, что они берегут его. Аккуратненько подводят к новым оппонентам. Но посмотрите на того же Макгрегора. Его опекали — и чем это закончилось в итоге?
— Как думаете, Макгрегор действительно завершил карьеру?
— Сложно сказать. Всё может быть.
— После Макгрегора в UFC наметилась тенденция, согласно которой бойцы стараются стать чемпионами в двух или более дивизионах. Вы рассматриваете возможность перехода в другую категорию?
— У меня нет такого желания. Мне кажется, надо постараться провести как можно больше защит в одном весе. Было много примеров, когда люди пытались завоевать два пояса и у них ничего не получилось.
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