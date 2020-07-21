Бой Тайсона с акулой, титул чемпиона за спасение сестры и мюзикл для НБА: околоспортивные события недели

Модель Виктория Одинцова поделилась подробностями своего романа с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, а Майк Тайсон объявил о предстоящем бое с белой акулой. WBC наградила шестилетнего мальчика званием почётного чемпиона за спасение сестры от собаки, бойца ММА Жаро Шеперда убили после празднования его 30-летия, а Белорусская федерация футбола провела разъяснительную беседу со спортсменками, которые требовали проверить пол соперницы. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Одинцова рассказала об отношениях с Хэмилтоном, а Кудрявцева — с Макаровым

Российская модель Виктория Одинцова рассказала об ухаживаниях шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. По словам девушки, они познакомились в Instagram три-четыре года назад и в какой-то момент их общение приобрело романтический характер. Однако потом отношения переросли в дружбу.

Сейчас, как добавила модель в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV, Хэмилтон для неё просто хороший знакомый. Они поддерживают связь и поздравляют друг друга с праздниками.

По поводу отношений со спортсменом высказалась и телеведущая Лера Кудрявцева: в сервисе Stories она ответила на вопросы подписчиков о личной жизни. Один из пользователей спросил 49-летнюю Кудрявцеву, чувствует ли она разницу в возрасте со своим 32-летним мужем — хоккеистом Игорем Макаровым.

«Конечно! Он как старый занудный дед, а я как молодая цаца», — отшутилась телеведущая.

При этом Кудрявцева призналась, что грустит по молодости, поскольку энергии и мотивации у неё всё меньше и глупые поступки она уже не совершает.

Подробностями своей личной жизни поделилась и завершившая карьеру теннисистка Мария Шарапова. Поводом для этого послужил 41-й день рождения её бойфренда Александра Гилкса.

В Instagram сооснователь аукционного дома Paddle8 рассказал, что возлюбленная преподнесла ему неожиданный подарок. Пара отправилась в поход в штате Колорадо. Гилкс написал об этом под фотографией на фоне вигвама.

В свою очередь, россиянка опубликовала несколько пейзажных снимков, в том числе из национального парка Меса-Верде. На одном из кадров Шарапова продемонстрировала хорошо сохранившиеся скальные жилища древних индейцев.

WBC объявила шестилетнего мальчика почётным чемпионом

Всемирная боксёрская организация (WBC) признала почётным чемпионом шестилетнего мальчика Бриджера Уокера из американского штата Вайоминг.

Такого звания ребёнок удостоился за спасение младшей сестры от собаки. По данным CNN, Уокер подставился под нападение немецкой овчарки и получил серьёзные рваные раны. Пострадали в том числе губы, щёки и глаза. Медики провели двухчасовую операцию и наложили мальчику 90 швов.

Говоря о причинах своего поступка, Бриджер заявил, что если кто-то и должен был умереть в неравной схватке, то он, а не сестра.

Случившееся вызвало большой отклик в социальных сетях: пользователи поддержали ребёнка и поблагодарили за героизм. Так, актриса Энн Хэтэуэй опубликовала в Instagram фотографии мальчика и его сестры и назвала Бриджера супергероем. К семье Уокер также обратились актёры Закари Ливай, Хью Джекман и Том Холланд.

Тайсон сразится с белой акулой

Стало известно, для чего Майк Тайсон в ходе тренировок поднимал на пляже штангу с вёдрами, в которых находилась рыба, и переворачивал клетку для акулы. Как выяснилось, 54-летний боксёр собирается сразиться с большой белой акулой — одним из самых опасных хищников на планете. Эти рыбы могут достигать пяти метров в длину и весить около двух тонн.

Какой будет предстоящая схватка, пока неизвестно. Однако событие активно раскручивают в СМИ. Необычный бой должен состояться, а покажут его в одной из серий программы «Неделя акул». Шоу стартует на канале Discovery 9 августа. Тайсон должен сразиться с хищником непосредственно под водой, но при этом подчёркивается, что акула не пострадает.

«Я согласился встретиться с этим противником, чтобы справиться со страхами, которые преследуют меня до сих пор. Для меня это равносильно преодолению себя перед возвращением на ринг в 54-летнем возрасте», — заявил Тайсон.

В последнее время ветеран спорта всё чаще появляется в сводках новостей. Очевидно, менеджеры подогревают интерес к возобновлению карьеры Железного Майка. Не выходивший на профессиональный ринг с 2005 года Тайсон готовится провести поединок с кем-то из возрастных экс-чемпионов в тяжёлом весе. В качестве его соперников чаще всего называют Эвандера Холифилда и Риддика Боуи.

К слову, в 2017 году 100-метровый заплыв под водой наперегонки с белой акулой провёл легенда плавания Майкл Фелпс. Пловец проиграл, а зрелище разочаровало зрителей. Оказалось, что Фелпс соревновался не с настоящей акулой, а лишь с её сделанной на компьютере моделью. Сначала животное заставили проплыть 100 м, используя приманку, а затем ту же дистанцию в одиночку преодолел спортсмен. Путём компьютерной обработки был создан эффект, будто Фелпс находится в ластах рядом с акулой.

Убийство бойца Шеперда и смерть хоккеиста Тезикова

Британский боец ММА Жаро Шеперд был убит в день собственного рождения. Спортсмена с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили поздно вечером в одном из районов Лондона. Прибывшие на место происшествия медики не смогли его спасти.

Как сообщают источники, перед убийством Шеперд у себя во дворе праздновал 30-летие с друзьями и членами семьи, в том числе с мамой и маленькими детьми. Обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняют правоохранительные органы.

Соболезнования в связи со случившимся выразили в организации Contenders, чемпионом которой являлся британец.

«Джей, наш чемпион в полусреднем весе, был очень талантливым человеком, общаться с которым было одно удовольствие. Настоящая душа компании с широкой улыбкой и заразительным смехом. Ему суждено было достичь огромных высот в октагоне», — говорится в заявлении.

За профессиональную карьеру Шеперд провёл восемь боёв, шесть из которых завершились его победой. В 2018 году он провёл один поединок в Bellator, а в 2020-м стал чемпионом Contenders.

На минувшей неделе также стало известно о смерти бывшего защитника «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Тезикова. В Twitter тольяттинской «Лады», воспитанником которой был хоккеист, уточнялось, что ему стало плохо на улице. 42-летний Тезиков умер до приезда скорой помощи, не приходя в сознание.

«Хоккейный клуб «Лада» выражает искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Алексея», — отмечается в аккаунте команды.

Помимо «Вашингтона» и «Лады», россиянин выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Северсталь», «Нефтехимик» и другие клубы. В его активе — серебро молодёжного чемпионата мира 1998 года. Тезиков завершил профессиональную карьеру в 2015-м.

В Белоруссии отказались проверять пол футболистки «Динамо-БГУФК»

Скандал этического характера грянул в Белоруссии: футболистки «Минска» обратились в национальную федерацию (АБФФ) с требованием проверить гендерную принадлежность представительницы столичного «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре. По мнению авторов письма, под видом 33-летней нападающей из Буркина-Фасо может скрываться мужчина. Также выражается сомнение в допинговой чистоте футболистки. В АБФФ не поддержали подозрения минчанок, вызвавшие широкий резонанс в СМИ.

Как уточняется в официальном заявлении организации, с футболистками «Минска» была проведена разъяснительная беседа о важности соблюдения принципов фейр-плей (честной игры). На заседании контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам АБФФ было объявлено, что «Динамо-БГУФК» предоставил все необходимые документы для участия Симпоре в женских соревнованиях.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» считает необходимым ещё раз подчеркнуть важность нетерпимости к любым проявлениям расизма и дискриминации в футболе», — заявили в АБФФ, напомнив, что Симпоре провела несколько десятков официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

Представлен мюзикл к рестарту сезона НБА

Сайт The Ringer представил мюзикл в честь возобновления сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В нём выступают мультяшные герои в образе Леброна Джеймса, Адама Сильвера, Кендрика Перкинса и других действующих лиц. Прерванный 12 марта регулярный чемпионат планируется продолжить 30 июля с участием 22 клубов. Все матчи будут проходить на территории закрытого кампуса в парке развлечений Disney World в Орландо. В случае проникновения коронавируса на эту территорию сезон будет вновь остановлен.

Между тем командам приходится оптимизировать расходы из-за экономических проблем. Так, «Орландо Мэджик» провёл массовое сокращение персонала. Как подчеркнул генеральный директор клуба Алекс Мартинс, «в эти беспрецедентные времена пришлось принимать очень сложные бизнес-решения». В итоге был уволен 31 сотрудник — это около 10% от штата «Орландо».