«Отказать в признании»: почему муай-тай и крикет не считаются видами спорта в России

Министерство спорта России официально отказало в признании в качестве самостоятельных видов спорта муай-таю и крикету. Решение по первому виду было принято в связи с его полной идентичностью тайскому боксу, а по второму — из-за недостаточного числа региональных отделений в составе российского объединения представителей этого вида. Однако глава Федерации муай-тая России Артур Арутюнян пообещал написать письмо президенту РФ Владимиру Путину, чтобы разобраться в ситуации.

«Муай-тай и тайский бокс — одно и то же»

Об исключении муай-тая и крикета из перечня признанных в России видов спорта стало известно ещё в понедельник, 15 июля, когда на сайте Минспорта появился соответствующий приказ. В нём и было объявлено об отказе в признании данных видов на основании п. п. «б» п. 25 «Порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта».

В этом подпункте даётся ссылка на п. 4 регламента, в котором говорится, что вид спорта, требующий признания, должен отличаться от других уже признанных видов, иметь достаточное количество региональных отделений, исключать жестокость и удовлетворять ряду других требований.

Министерство спорта РФ отказалось признавать муай-тай именно по причине полной идентичности тайскому боксу. Ранее представители организации решили создать собственную федерацию, которая входит во Всемирную федерацию муай-тай (WMF). При этом федерация тайского бокса является членом Международной федерации любительского муай-тая (IFMA), признанной Международным олимпийским комитетом (МОК), Международной федерацией университетского спорта, Олимпийским советом Азии и Всемирным антидопинговым агентством.

В Федерации муай-тай России решение Минспорта встретили с негодованием. Её президент Артур Арутюнян пообещал сделать всё для того, чтобы ведомство, возглавляемое Павлом Колобковым, изменило своё решение.

«Сейчас мы пишем письмо президенту страны Владимиру Путину о том, что происходит. Я хочу подключить прессу, телевидение к этой проблеме», — приводит слова функционера ТАСС.

В августе Россия должна впервые в истории принять чемпионат Европы по муай-таю. Он должен пройти в Белгороде, и Арутюнян заверил, что организации турнира ничто не грозит.

«Отказ Министерства спорта признать муай-тай никак не отразится на развитии нашего вида спорта, и чемпионат Европы обязательно состоится. Я десять лет содержу федерацию на свои деньги. В неё входят 26 регионов, проводятся, к примеру, чемпионаты Москвы и Московской области», — добавил Арутюнян.

При этом руководитель федерации не согласился с тем, что муай-тай полностью идентичен тайскому боксу.

«Отказ мотивирован тем, что в России уже есть Федерация тайского бокса России, которая аккредитована Минспортом. У нас такой аккредитации нет, но муай-тай — это традиционная тайская борьба без оружия, поэтому боксом она называться не может. Название «тайский бокс» придумали в России, но дзюдо же не называют «борьбой японских мальчиков». В мире нет чемпионов по тайскому боксу, есть чемпионы по муай-таю», — объяснил Арутюнян.

Между тем представители самого тайского бокса считают иначе. Так, старший тренер мужской сборной России Виталий Ильин подчеркнул, что данные виды идентичны, и у Минспорта просто не было выбора, кроме как отказать в признании коллегам.

«Когда-то люди из Федерации муай-тай России были в Федерации тайского бокса России, но потом ушли оттуда. Они решили в своём названии написать «муай-тай» и добиваться отдельного его признания. Хотя муай-тай и тайский бокс — это одно и то же. Минспорт РФ не признал муай-тай, потому что тут всё то же самое», — подчеркнул специалист.

«Не признали из-за технического момента»

Если отказ в признании муай-тай видом спорта вызвал достаточно серьёзный резонанс в мире отечественных спортивных единоборств, то аналогичное решение относительно крикета было принято достаточно спокойно. Член исполнительного комитета Спортивной федерации крикета Москвы Александр Сорокин рассказал, что Минспорта приняло такое решение из-за слишком малого количества региональных отделений.

«В этот раз мы не совсем полно подготовили пакет документов, возникли технические вопросы. Нам нужно открыть больше региональных отделений: сейчас их около 20, а нужно 48. В течение года планируем открыть недостающие отделения в регионах и снова подать заявку», — объяснил Сорокин.

«Сейчас нас не признали из-за этого технического момента, но в следующем году всё должно быть хорошо», — добавил функционер.

При этом крикет, по данным международного спортивного портала World Atlas, на сегодняшний день является вторым по популярности видом спорта в мире после футбола. Особенно много людей играют в него в Индии. Он даже был представлен на Олимпийских играх 1900 года, а в 2009-м МОК официально признал крикет видом спорта, хотя и не стал возвращать его в программу Игр.