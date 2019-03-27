Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

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RT
Владимир Путин принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Как отметили в пресс-службе Кремля, на повестке встречи — создание условий для привлечения к постоянным занятиям физической культурой и спортом всех граждан, модернизация материально-технической базы, совершенствование подготовки спортивного резерва, повышение конкурентоспособности российского спорта. RT ведёт прямую трансляцию.

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