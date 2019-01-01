Зимняя Универсиада в Красноярске, чемпионаты мира по хоккею и лёгкой атлетике: главные спортивные события 2019 года

В календарь зимних видов спорта вернутся сразу несколько чемпионатов мира, которые не проводились в 2018 году из-за Олимпийских игр в Пхёнчхане. В начале марта Красноярск впервые примет зимнюю Универсиаду. Осенью лучшие легкоатлеты мира выявят сильнейших на первенстве планеты в Дохе. О главных событиях 2019 года — в материале RT.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин

Место проведения: Германия/Дания

Время проведения: 9—27 января

Любителям спорта не придётся долго ждать старта крупных международных событий в новом году, потому что уже в январе в Германии и Дании стартует чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Сборная России является постоянным участником турнира, хотя в последний раз золотые медали ей удалось завоевать более десяти лет назад. На этот раз подопечные Эдуарда Кокшарова начнут свой путь к главному трофею из группы А, в которой они встретятся с действующими обладателями титула французами, а также с хозяевами соревнований немцами.

Чемпионат мира по хоккею с мячом

Место проведения: Венерсборг, Швеция

Время проведения: 27 января — 3 февраля

В нынешнем году в турнире примет участие рекордное количество стран — 20, при этом его дебютантами станут Швейцария и Великобритания. Для российских болельщиков это событие также будет представлять особый интерес: подопечные Михаила Юрьева являются действующими чемпионами мира и вновь выйдут на защиту титула. Кроме того, за всю свою историю они ни разу не оставались без медалей.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях

Место проведения: Инцелль, Германия

Время проведения: 7—10 февраля

После перерыва на Олимпийские игры в немецком Инцелле вновь состоится чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Главное его отличие от остальных соревнований в том, что победитель выявляется после каждого старта, а не по сумме баллов. Среди россиян претендентами на медали самого высокого достоинства являются трёхкратный чемпион мира в забегах на 500 и 1000 м Павел Кулижников, а также специалист на дистанции 1500 м Денис Юсков.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Место проведения: Зеефельд, Австрия

Время проведения: 19 февраля — 3 марта

Одним из самых значимых спортивных событий зимы станет чемпионат мира по лыжным видам спорта, проводимый под эгидой FIS. В нынешнем сезоне россияне с успехом выступают на этапах Кубка мира, а трёхкратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Александр Большунов занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

Однако болельщики вправе ждать наград и в других дисциплинах. Евгений Климов впервые в истории отечественного спорта занял высшую ступень пьедестала на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Среди женщин место лидера сборной уверенно занимает Лидия Яковлева.

Александр Большунов

© Lehtikuva/Vesa Moilanen via Reuters

Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Место проведения: Херенвен, Нидерланды

Время проведения: 23—24 февраля

Не менее интересная дисциплина конькобежного спорта — спринтерское многоборье. Здесь победитель определяется по сумме очков, набранных на двух дистанциях — 500 и 1000 м. Если российские мужчины становились призёрами соревнований уже три года назад, то последняя медаль у женщин датирована 2018 годом. Тогда обладателем бронзы стала призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении

Место проведения: Глазго, Великобритания

Время проведения: 1—3 марта

В шотландском Глазго пройдёт 35-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в закрытом помещении. Всего на турнире будет разыграно 26 комплектов медалей. Как и в прошлом году, российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь под нейтральным флагом. В начале декабря Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, отстранённую в 2015 году.

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье

Место проведения: Калгари, Канада

Время проведения: 2—3 марта

Соревнования по конькобежному спорту в классическом многоборье проводятся с конца XIX века и являются одними из старейших стартов на планете. 113-й по счёту турнир состоится в канадском Калгари. Традиционно в нём принимают участие 24 спортсмена, прошедших отбор по итогам континентальных первенств. В 2018 году лучшим среди россиян стал Данила Семериков, занявший восьмое место по сумме баллов, заработанных на четырёх дистанциях.

XXIX зимняя Универсиада

Место проведения: Красноярск, Россия

Время проведения: 2—12 марта

В 2019 году Россия впервые примет на своей территории зимнюю Универсиаду. В борьбе за право проведения соревнований Красноярск обошёл швейцарский кантон Вале, который впоследствии снял свою кандидатуру. Специально для этих целей в Красноярске был отстроен или реконструирован целый ряд спортивных объектов, включая многофункциональный комплекс «Академия зимних видов спорта». Церемония открытия пройдёт 2 марта на «Платинум Арене Красноярск».

Более 3 тыс. спортсменов поборются за 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Программу откроет хоккей с мячом. Одним из самых интересных событий станут соревнования в женском фигурном катании, в которых примет участие Елизавета Туктамышева, в нынешнем сезоне вернувшаяся к своей прежней форме.

Спортивно-развлекательный комплекс «Бобровый лог» в Красноярске

© Александр Кряжев / РИА Новости

Чемпионат мира по биатлону

Место проведения: Эстерсунд, Швеция

Время проведения: 7—17 марта

После перерыва в 2018 году в шведском Эстерсунде вновь состоится чемпионат мира по биатлону. Соревнования откроет смешанная эстафета. Всего будет разыграно 12 комплектов медалей. Впервые в программу включена одиночная смешанная эстафета, в которой от каждой страны принимают участие по два спортсмена.

В 2017 году в активе россиян были одна золотая и одна бронзовая медали в мужской и смешанной эстафетах соответственно. Однако на тот момент лидером команды был Антон Шипулин, неожиданно для многих завершивший профессиональную карьеру в начале нынешнего сезона.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Место проведения: Сайтама, Япония

Время проведения: 18—24 марта

Венцом сезона в фигурном катании станет чемпионат мира в японской Сайтаме. По итогам прошлогоднего турнира Россия имеет право выставить по три участника в женском и мужском турнирах, а также в соревнованиях спортивных пар. В танцах на льду страну представят два дуэта.

При этом состав сборной будет окончательно утверждён после январского первенства Европы. В 2018-м Михаил Коляда и спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевали одну бронзовую и одну серебряную медали соответственно.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Место проведения: Фукуока, Япония

Время проведения: 10—14 апреля

Также в Японии состоится командный чемпионат мира, проводимый по инициативе Федерации конькобежного спорта Японии. В нём примут участие шесть стран, возглавляющих рейтинг ISU по итогам сезона. В 2017 году национальная команда России стала двукратным обладателем серебряных медалей турнира. В 2019 году соревнования впервые будут перенесены из Токио в Фукуоку.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

© Maxim Shemetov / Reuters

Чемпионат мира по хоккею с шайбой

Место проведения: Братислава и Кошице, Словакия

Время проведения: 10—26 мая

82-й чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится в двух словацких городах — Кошице и Братиславе. Сборная России стартует в группе B, где её соперниками станут действующий обладатель золотых наград Швеция, а также Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. В 2018 году подопечные Ильи Воробьёва неудачно выступили на чемпионате мира в Дании, сумев дойти лишь до четвертьфинала турнира, где в овертайме уступили Канаде со счётом 4:5.

Финал Лиги Европы УЕФА

Место проведения: Баку, Азербайджан

Время проведения: 29 мая

Финал Лиги Европы УЕФА впервые состоится на Олимпийском стадионе в Баку. В стадию плей-офф вышли сразу два российских клуба — «Зенит» и «Краснодар». Действующим обладателем второго по значимости европейского трофея является мадридский «Атлетико», в нынешнем сезоне получивший право принять участие в Лиге чемпионов УЕФА и пробившийся в 1/8 турнира.

Финал Лиги чемпионов УЕФА

Место проведения: Мадрид, Испания

Время проведения: 1 июня

Впервые в истории еврокубков финальные матчи Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА пройдут на одной неделе с разницей в два дня. Футбольный сезон завершится в Мадриде на стадионе «Метрополитано». К сожалению болельщиков, ни одна из российских команд не сумела преодолеть групповую стадию соревнований. При этом московский ЦСКА дважды одержал верх над действующим обладателем главного трофея соревнований мадридским «Реалом». Подопечные Сантьяго Солари, успевшие сменить по ходу сезона тренера, не выглядят столь убедительно как на внутренней, так и на международной аренах. Однако дополнительной мотивацией для них может стать продление победной серии до четырёх турниров подряд.

Чемпионат мира по футболу среди женщин

Место проведения: Франция

Время проведения: 7 июня — 7 июля

В 2019 году наступит очередь женских сборных сразиться за главный международный футбольный трофей. Мундиаль впервые в истории пройдёт в девяти городах Франции. Действующим чемпионом является национальная команда США, которая начнёт свой путь к защите титула в группе F. Россиянки не сумели пробиться в финальную часть турнира и потеряли шанс побороться за выход на Олимпийские игры 2020 года.

Европейские игры

Место проведения: Минск, Белоруссия

Время проведения: 21—30 июня

Летом Минск примет вторые в истории Европейские игры — прообраз олимпийских соревнований, но только для представителей Старого Света. Около 4 тыс. спортсменов разыграют 199 комплектов наград в 23 видах спорта. Во многих видах спорта будут разыгрываться квоты на Олимпиаду в Токио и звания чемпионов Европы, поэтому там ожидается участие лучших атлетов в своём деле. Российская сборная будет среди участников. Четыре года назад отечественные спортсмены с большим отрывом выиграли Европейские игры в Баку.

XXX летняя Универсиада

Место проведения: Неаполь, Италия

Время проведения: 3—14 июля

Традиционно в один год с зимней Универсиадой проходят и летние соревнования, которые отличаются большим количеством участников и разнообразием дисциплин. XXX студенческие игры состоятся в итальянском Неаполе, хотя первоначально хозяйкой соревнований была выбрана Бразилия.

Ожидается, что около 12 тыс. атлетов из 170 стран мира сразятся за 250 комплектов наград в 18 видах спорта. Россияне традиционно являются претендентами на самые высокие награды в плавании, дзюдо и художественной гимнастике. На Универсиаде 2017 года сборная заняла четвёртое место в общекомандном зачёте, завоевав 25 медалей высшего достоинства.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Место проведения: Кванджу, Южная Корея

Время проведения: 12—28 июля

В южнокорейском Кванджу состоится второй по значимости после Олимпиады турнир по водным видам спорта. В рамках 18-го чемпионата мира пройдут соревнования по плаванию, синхронному плаванию, водному поло, прыжкам в воду и хай-дайвингу. Болельщики вправе рассчитывать на успешное выступление сборной России, которая в 2018 году уверенно заняла первое место в медальном зачёте первенства Европы в Глазго.

Чемпионат мира по баскетболу среди мужчин

Место проведения: Китай

Время проведения: 31 августа — 15 сентября

В начале осени в Китае состоится чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд, перенесённый с 2018 на 2019 год. Впервые в нём примут участие не 24, а 32 команды. Соревнования будут иметь важное значение с точки зрения олимпийских перспектив, так как семь команд смогут обеспечить себе прямую путёвку в Токио.

Двукратный серебряный призёр сборная России пока сражается за право выступить на турнире. На данный момент она занимает третье место в группе К европейской части отборочного раунда. Для выхода в финальную стадию подопечным Сергея Базаревича необходимо попасть в тройку лидеров группы, где основную конкуренцию составляют Чехия и Франция.

Сборная России по баскетболу

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Чемпионат мира по боксу

Место проведения: Екатеринбург, Россия

Время проведения: 7—21 сентября

Екатеринбург станет вторым российским городом, который примет чемпионат мира по любительскому боксу. Ранее этой чести 30 лет назад удостаивалась Москва. Первоначально предполагалось, что соревнования пройдут в Сочи, но затем их перенесли на Урал. Медали будут разыграны в десяти мужских весовых категориях. Родные стены должны помочь российским боксёрам отличиться — два года назад они впервые за долгое время остались без золота.

Кубок мира по шахматам

Место проведения: Ханты-Мансийск, Россия

Время проведения: 9 сентября — 2 октября

Ханты-Мансийск постепенно становится настоящей Меккой шахматного спорта. В 2019 году 128 сильнейших шахматистов съедутся в столицу ХМАО-Югры, для того чтобы принять участие в Кубке мира. По его итогам будут составлены пары соперников по матчам претендентов на звание чемпиона мира. Кроме того, турнир станет генеральной репетицией перед Всемирной шахматной олимпиадой, запланированной на 2020 год.

Чемпионат мира по регби

Место проведения: Япония

Время проведения: 20 сентября — 2 ноября

В 12 городах Японии пройдёт финальная часть IX чемпионата мира по регби, который станет первым турниром такого уровня на территории Азии. Сборная России — нечастый гость данных соревнований, однако в этот раз она успешно прошла квалификационный раунд. Подопечные Лина Джонса попали в одну группу с хозяевами турнира, а также с многократными обладателями Кубка шести наций Ирландией и Шотландией.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике

Место проведения: Доха, Катар

Время проведения: 27 сентября — 6 октября

В Дохе состоится ещё один важнейший старт легкоатлетического сезона — 17-й чемпионат мира. Впервые на подобном уровне будут разыграны медали в смешанной эстафете 4×400 м. Так же, как и в случае с чемпионатом Европы, участие российских спортсменов остаётся под вопросом. В аналогичном турнире в 2017 году лишь 19 россиян получили допуск к соревнованиям, на которых были вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин

Место проведения: Кумамото, Япония

Время проведения: 30 ноября — 15 декабря

Соревнования будут представлять особый интерес для российских болельщиков, так как в 2018 году подопечные Евгения Трефилова стали обладательницами серебряных медалей первенства Европы, уступив в решающей встрече сборной Франции. Это позволило им напрямую пройти в финальную часть чемпионата мира. В прошлом розыгрыше турнира четырёхкратные обладательницы золотых медалей дошли лишь до четвертьфинала, уступив Норвегии со счётом 17:34.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд

Место проведения: Острава и Тршинец, Чехия

Время проведения: 26 декабря 2019-го — 5 января 2020 года

2019 год завершится чемпионатом мира по хоккею среди молодёжных команд, который одновременно даст старт 2020 спортивному году. 44-й по счёту турнир пройдёт в чешских городах Острава и Тршинец. Сборная России является четырёхкратным триумфатором соревнований.