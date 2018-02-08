Испытание непобедимыми: Россия обыгрывает Португалию в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Словении сборная России встречается с Португалией. Подопечные Жорже Браша на данный момент остались единственной командой турнира, которая не только не потерпела ни одного поражения, но и не потеряла ни одного очка. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Любляны.

Игроки сборных России и Португалии

РИА Новости

© Алексей Куденко