Испытание непобедимыми: Россия обыгрывает Португалию в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

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Борислав Головин
В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Словении сборная России встречается с Португалией. Подопечные Жорже Браша на данный момент остались единственной командой турнира, которая не только не потерпела ни одного поражения, но и не потеряла ни одного очка. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Любляны.
Испытание непобедимыми: Россия обыгрывает Португалию в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
  • Игроки сборных России и Португалии
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко
Автообновление

  • 08 февраля 2018

    Закончился первый тайм! Сборная России ведёт с минимальным счётом! (20')

  • Ниязов нанёс пушечный выстрел с правого фланга, но перед этим упустил мяч за боковую. (20')

  • Скорович берёт тайм-аут за 40 секунд до конца, чтобы сбить атакующий порыв соперника. (20')

  • Замтарадзе!!! Рикардинью устроил настоящий фестиваль финтов на левом фланге и умудрился пробить с нулевого угла! Вратарь россиян успел вытянуть руку и вновь спас команду! (19')

  • Замтарадзе! Ещё один опаснейший выпад организовали португальцы, но наш вратарь вновь вовремя вышел вперёд и принял выстрел на себя! (18')

  • Момент! Педру Кари вырвался на рандеву с Замтарадзе, но голкипер вовремя выскочил из ворот, и португалец пробил мимо! (17')

  • Хорошая контратака могла получиться у российской команды, но Абрамов из центра выполнил не самую удачную передачу направо. (15')

  • Тайм-аут берут португальцы. У них пока мало что получается, откровенно говоря. (14')

  • Чишкала снова классно разогнался по левому флангу и заработал на себе фол, но судья почему-то его не засчитал. (13')

  • Чишкала опасно пробил по центру после розыгрыша аута! Андре Соуза справился! (12')

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