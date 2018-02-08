Испытание непобедимыми: Россия обыгрывает Португалию в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
- Игроки сборных России и Португалии
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
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08 февраля 2018
Закончился первый тайм! Сборная России ведёт с минимальным счётом! (20')
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Ниязов нанёс пушечный выстрел с правого фланга, но перед этим упустил мяч за боковую. (20')
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Скорович берёт тайм-аут за 40 секунд до конца, чтобы сбить атакующий порыв соперника. (20')
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Замтарадзе!!! Рикардинью устроил настоящий фестиваль финтов на левом фланге и умудрился пробить с нулевого угла! Вратарь россиян успел вытянуть руку и вновь спас команду! (19')
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Замтарадзе! Ещё один опаснейший выпад организовали португальцы, но наш вратарь вновь вовремя вышел вперёд и принял выстрел на себя! (18')
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Момент! Педру Кари вырвался на рандеву с Замтарадзе, но голкипер вовремя выскочил из ворот, и португалец пробил мимо! (17')
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Хорошая контратака могла получиться у российской команды, но Абрамов из центра выполнил не самую удачную передачу направо. (15')
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Тайм-аут берут португальцы. У них пока мало что получается, откровенно говоря. (14')
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Чишкала снова классно разогнался по левому флангу и заработал на себе фол, но судья почему-то его не засчитал. (13')
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Чишкала опасно пробил по центру после розыгрыша аута! Андре Соуза справился! (12')