Шаг к золоту: Россия обыграла Словению в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу

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Борислав Головин
Сборная России по мини-футболу в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла хозяев турнира — команду Словении. Подопечные Сергея Скоровича забили в ворота соперника два безответных мяча. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию из Любляны.
Россия играет со Словенией в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко
Автообновление

  • 06 февраля 2018

    Сборная России обыгрывает Словению за счёт двух безответных мячей в и четвёртый раз подряд выходит в полуфинал чемпионата Европы! Там отечественная команда встретится с победителем противостояния Азербайджан — Португалия. А мы на этом прощаемся с вами. Доброй ночи!

  • ВСЁ!!! 

  • Г-О-О-О-Л!!! ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО!!! Замтарадзе выбил мяч прямо на Абрамова, тот не сумел переиграть вратаря, но подхватил снаряд обратно и вывел на пустые Робиньо! 2:0! (40')

  • Робиньо заработал фол на своей половине площадки за 36 секунд до конца. (40')

  • Не прошла передача у словенцев с левого края на дальнюю штангу! (40')

  • А теперь словенцы берут тайм-аут за минуту до конца! Немного осталось терпеть сборной России. (39')

  • Полторы минуты осталось обороняться россиянам. (39')

  • Продолжают словенцы попытки разыграть лишнего. Тайм-аут взял Скорович. (38')

  • Ещё один удар в упор в ближнем углу вытащил Замтарадзе! Нельзя расслабляться! (37')

  • Замтарадзе невероятным образом потащил мощнейший удар в дальний угол с левого фланга!!! (35')

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