Шаг к золоту: Россия обыграла Словению в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла хозяев турнира — команду Словении. Подопечные Сергея Скоровича забили в ворота соперника два безответных мяча. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию из Любляны.