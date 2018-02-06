Шаг к золоту: Россия обыграла Словению в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
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06 февраля 2018
Сборная России обыгрывает Словению за счёт двух безответных мячей в и четвёртый раз подряд выходит в полуфинал чемпионата Европы! Там отечественная команда встретится с победителем противостояния Азербайджан — Португалия. А мы на этом прощаемся с вами. Доброй ночи!
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ВСЁ!!!
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Г-О-О-О-Л!!! ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО!!! Замтарадзе выбил мяч прямо на Абрамова, тот не сумел переиграть вратаря, но подхватил снаряд обратно и вывел на пустые Робиньо! 2:0! (40')
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Робиньо заработал фол на своей половине площадки за 36 секунд до конца. (40')
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Не прошла передача у словенцев с левого края на дальнюю штангу! (40')
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А теперь словенцы берут тайм-аут за минуту до конца! Немного осталось терпеть сборной России. (39')
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Полторы минуты осталось обороняться россиянам. (39')
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Продолжают словенцы попытки разыграть лишнего. Тайм-аут взял Скорович. (38')
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Ещё один удар в упор в ближнем углу вытащил Замтарадзе! Нельзя расслабляться! (37')
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Замтарадзе невероятным образом потащил мощнейший удар в дальний угол с левого фланга!!! (35')