Жестокий удар: в Чехии спортивный судья скончался во время соревнований после попадания ядра в грудь

В Чехии скончался спортивный судья Павел Земан, работавший на молодёжных соревнованиях по лёгкой атлетике в Праге. Он погиб от попадания в грудь ядра после неточного броска одного из участников турнира. Попытки медицинской службы спасти пожилого мужчину не увенчались успехом. Это не первый случай гибели людей от спортивного снаряда прямо во время состязаний.

Молодёжный турнир по лёгкой атлетике в Праге обернулся трагедией. Во время соревнований в столице Чехии погиб судья Павел Земан. Он умер от удара ядром, которое толкнул один из участников.

Инцидент произошёл в субботу, 13 января. Молодой спортсмен, имя которого не раскрывается, отправил ядро к краю сектора во время одной из попыток. Именно там стоял 76-летний судья, не сумевший увернуться от броска. Снаряд попал Земану в грудь и сбил мужчину с ног. Так как это были молодёжные соревнования, то вес ядра составлял шесть килограмм. На взрослых состязаниях он бы достигал 7,2 килограмм.

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К Земану тут же подбежал врач скорой помощи, была также вызвана служба спасения. Попытки медицинской службы спасти пожилого мужчины не увенчались успехом. Его смерть была констатирована через 50 минут.

Соревнования были немедленно прекращены и больше не возобновлялись. На место происшествия для расследования прибыла местная полиция. Директор соревнований Мартин Свобода заявил, что произошедшее является несчастным случаем.

«Это был несчастный случай. Была вполне стандартная попытка, один из молодых спортсменов толкнул ядро в сторону судьи, стоявшего на краю сектора. Земан попытался в последний момент отойти, но не успел. Мы не думаем, что произошла какая-то ошибка. Иногда травмы случаются, когда снаряд выходит за пределы сектора. Но сейчас попытка была совершена в поле», — заявил Свобода чешскому изданию Aktuálně.cz.

Очевидцы утверждают, что у Земана сразу остановилось сердце. У врача на стадионе был только дефибриллятор, но его оказалось недостаточно, чтобы привести мужчину в чувство.

«Мы расследуем инцидент, первые данные на этом этапе собраны. Теперь необходимо оценить все обстоятельства и посмотреть, был ли нарушен закон в ходе происшествия», — цитирует iDNES.cz пресс-секретаря пражской полиции Томаша Гулана.

Федерация лёгкой атлетики Чехии принесла свои соболезнования родным и близким погибшего.

Опасные снаряды

В мире лёгкой атлетики подобные смерти от снарядов, которые метают спортсмены, — не редкое явление. Так, в 2005 году подобная трагедия произошла на чемпионате США в Карсоне, пригороде Лос-Анджелеса. Во время разминки толкателей ядра снаряд попал в голову 77-летнему Полу Сузуки. Он работал газонокосильщиком и больше 30 лет помогал судить местные состязания по лёгкой атлетике.

Сузуки потерял сознание, но продолжал дышать, когда на помощь прибыла пожарная бригада, чтобы доставить мужчину в больницу. По пути у него отказало дыхание. В больнице врачи предприняли сердечно-лёгочную реанимацию, но она не дала результатов. У Сузуки осталась жена, трое детей и четверо внуков.

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В 2014 году от удара легкоатлетического молота (снаряд, состоящий из ядра и металлической рукояти) погиб 75-летний Дуглас Кобан. Он работал на состязаниях в Корнеллском университете. В тот день участники проводили разминку и метали не стандартный 16-фунтовый (7,2 кг) молот, а более тяжёлый 35-фунтовый (15,9 кг). Кобану была оказана первая помощь на месте, после чего его увезли в больницу, где он скончался. Произошедшее было квалифицировано как несчастный случай.

Метание копья тоже приводило к печальным последствиям. В 2012 году на небольших соревнованиях в Дюссельдорфе скончался 74-летний судья Дитер Штрак. Он собирался измерить длину попытки 15-летнего спортсмена, но подошёл к месту предполагаемого падения слишком рано, и копьё попало ему в горло. Снаряд проткнул сонную артерию Штрака. Мужчина был оперативно доставлен в университетскую больницу, но скончался из-за потери крови. Легкоатлету, который стал невольным виновником трагедии, понадобилась психологическая помощь.

Самый известный случай в профессиональной лёгкой атлетике, когда метание снарядов привело к нечастному случаю, произошёл на крупном турнире в Риме в 2007 году. Финский копьеметатель Теро Питкямяки бросил снаряд левее сектора и попал в спину французскому прыгуну в длину Салиму Сдири. К счастью, он не получил смертельных ран и смог уже на следующий день встретиться с Питкямяки. Однако позже выяснилось, что врачи неправильно обследовали Сдири и не заметили повреждения правой почки и печени. Тем не менее спустя год француз вернулся в спорт и продолжил выступать на прежнем уровне.