«Джокер немного сумасшедший, я поадекватнее»: Вахитов — о выборе прозвища, контракте с UFC и третьем бое с Перейрой

Прозвище Улыбающийся Убийца неплохо звучит и соответствует стремлению быть всегда на позитиве, заявил в интервью RT экс-чемпион Glory Артём Вахитов. При этом он предположил, что никнейм Джокер ему бы не подошёл, ведь персонаж вселенной DC всегда был «немного сумасшедшим». Также спортсмен рассказал, какие сложности испытал при переходе из кикбоксинга в MMA, объяснил, почему в Дагестане ему было сложнее спарринговать с борцами, чем в Майами, а также объяснил, почему UFC выгоднее свести Алекса Перейру с ним, а не с Магомедом Анкалаевым.

— Почти два месяца прошло с вашего поединка с Ислемом Масрафом, по итогам которого вы получили контракт с UFC. Сейчас эмоции уже немного улеглись. На какую оценку по десятибалльной шкале оценили бы своё выступление?

— Оно получилось неидеальным. Хотелось показать в клетке немного больше, продемонстрировать разнообразие своего арсенала, но многое зависит от соперника. Иногда он позволяет сделать это, иногда нет. В принципе, бой прошёл по плану. Масраф делал всё, что мы от него и ожидали, сюрпризов не было. Но если говорить об оценке, то поставил бы себе 7—8 баллов. Сожалею, что не удалось поработать ногами — по сути, всё решило первое же серьёзное попадание. Но в каком-то плане это тоже хорошо.

— Обычно в схватках претендентской серии предпочитают сводить спортсменов либо примерно одинакового уровня, либо с похожим рекордом. Очевидно, в вашем случае был второй вариант — к тому моменту у вас с Масрафом в активе было по три профессиональных боя. Не сложилось ощущения, что в UFC немного недооценили вас, дав не слишком сильного оппонента?

— Лично у меня такого впечатления не сложилось. У Масрафа в активе значилось три победы по профи, две — по любителям. Выступал он достойно, неплохо боксировал. Очевидно, в UFC смотрели именно на послужной список в MMA, ведь если учитывать мои заслуги в кикбоксинге, то всё было бы иначе.

— Несмотря на то что в послужном списке Масрафа значатся лишь четыре профессиональные схватки, у него уже есть прозвище — Молния. При этом у вас его пока нет. Не задумывались над ним?

— Понимаю, это важная вещь. Ещё со времён кикбоксинга у меня регулярно спрашивали: «Какой у тебя никнейм?» Честно, сам никогда об этом не задумывался и хотел, чтобы оно появилось естественно — пришло от болельщиков. Своего рода народное прозвище. Надеюсь, в ближайшее время это произойдёт. Фанаты смешанных единоборств смогут понаблюдать за битвами с моим участием и помогут мне с этим.

— Знакомые или тренеры ничего не советовали на этот счёт?

— Разве что какие-то стандартные вещи, например Сибирский Медведь или Русский Медведь. Или какие-либо другие животные, которые ассоциируются с яростью, агрессией, со скоростью. Был ещё такой вариант, навеянный фамилией: мои друзья называют меня Ваха, что созвучно с Росомаха, поэтому иногда называли так. Но если по-русски это работает, то по-английски уже нет.

На тему прозвища была одна история, причём прямо перед боем с Масрафом. Все бойцы участвовали в записи промоматериалов к турниру, а я на всех фотографиях и видео улыбался. Мне сказали: «Давай посерьёзнее. Нужен грозный вид». Отвечаю: «Я не могу по-другому. Привык улыбаться». Тогда мне сказали: «Значит, ты будешь Улыбающийся Убийца». Мне это запомнилось. По-моему, неплохая идея для никнейма.

— Более чем.

— На мой взгляд, и звучит неплохо, и напрямую ассоциируется со мной. Я стараюсь всегда быть на позитиве, улыбаться.

— Злодей вселенной DC Джокер тоже всегда улыбался, кстати...

— Джокер всё же немного сумасшедший. Я поадекватнее.

— После боя вы говорили, что намеренно не демонстрировали все свои сильные стороны и арсенал. Были настолько уверены, что UFC предложит вам соглашение в случае победы?

— Скорее имел в виду, что не успел показать всё это. Хотя, конечно же, собирался. Как только прозвенел гонг, его угловые скомандовали ему проводить тейкдаун. Тогда понял, к чему сведётся наш поединок: Масраф будет пытаться перевести меня на землю, удерживать у сетки и не давать использовать свои сильные стороны. Но я был готов и практически ничего не позволил ему сделать. Кроме того момента, когда по глупости сам чуть не упал на землю. Так и не понял, что пытался изобразить тогда.

В ходе одного из клинчей он «задышал», и чуть позднее нас расцепили. Думал, сейчас поработаю коленями, локтем пробью. А всё закончилось после первого же попадания. Поэтому не успел показать ничего — ни финтов, ни вертушек. Но всё впереди. Быть может, даже интереснее, если всё предъявлять постепенно. А то выдал бы сразу все фишки.

— Не боитесь, что каждому вашему будущему сопернику будут советовать идти в ноги сразу же после гонга?

— Конечно, мы ожидаем этого. За последнее время посетил несколько лагерей — в Москве, Дагестане, Майами. Общался с разными ребятами, и все в один голос говорили: «С тобой мало кто будет драться в стойке. Не рассчитывай на это. Будут пытаться перевести, исполнить приём». Поэтому на тренировках много времени посвящаем защите от тейкдаунов, выходу из сложных ситуаций.

— Когда мы с вами говорили в прошлый раз, вы оценивали свои борцовские навыки не более чем на 5 баллов из 10. Какие изменения произошли за полтора года?

— Уровень подрос. Причём и я сам это осознал, и спарринг-партнёры подтвердили. Стал лучше в плане защиты, контроля, баланса. Если раньше с некоторыми ребятами мне было откровенно сложно бороться, то сейчас чувствую себя получше. Последние сборы выдались очень продуктивными. Проводил их вместе с моим наставником Виталием Викторовичем Миллером, Григорием Донцовым, также приезжали Михаил Мохнаткин, Бейбулат Исаев, Иван Подругин, Халим Джаватханов.

И когда вернулся в Майами, уже гораздо увереннее работал с опытными парнями. Думаю, за эти полтора года на пару баллов точно стал сильнее. Поэтому сейчас оценю свою борьбу на 7 баллов из 10.

— В каком зале тренировались в Майами?

— Kill Cliff. Там занимаются Камару Усман, Шавкат Рахмонов, Майкл Чендлер проходил подготовку к бою с Чарльзом Оливейрой. Чемпион PFL Импа Касанганай, Грегори Родригес. Также там тренировался известный кикбоксер Тайрон Спонг. Он мне много помогал — стоял в стойке, давал советы. Отличный зал, все ребята молодцы. Кроме того, там очень много русскоговорящих — из Дагестана, Чечни, Сербии. Много выходцев из разных стран. Атмосфера потрясающая.

— Удалось постоять в паре с тем же Усманом?

— Да, была вольная работа в MMA-перчатках. Где-то раунд позанимались.

— Какие впечатления?

— Всё нормально. Там же особо никто не рубится. Это был мой первый сбор там, поэтому в борьбе было тяжеловато. Старался защищаться, но Усман гораздо опытнее. И в некоторых эпизодах, например у сетки, он чувствует себя как рыба в воде. Поэтому иногда попадался. Зато в стойке очень хорошо получалось. Даже самому Камару было интересно.

Помимо Усмана, спарринговал с Касанганаем, экс-чемпионом ONE FC Аунг Ла Нсангом и со многими другими. Указывали мне на ошибки, старались помогать. Думаю, им самим тоже было любопытно потренироваться со мной. Не каждый день в зал заходят кикбоксеры такого уровня.

— С кем сложнее всего было бороться?

— С Родригесом. Он физически сильный, и навыки грепплинга у него на уровне. Он готовился к поединку с Кристианом Лероем Данканом на турнире UFC 304 в Манчестере, а я был одним из основных спарринг-партнёров. Все сборы прошли вместе, он хотел взять меня к себе в угол. Но для россиян очень долго делается виза в Великобританию, поэтому у меня физически не получилось.

В целом со всеми было интересно. Даже базовые ударники уже переквалифицировались и борются очень хорошо. Кроме того, мне очень сильно помогал тренер по борьбе Саид Сапаров: после спаррингов оставались, отрабатывали отдельные аспекты. Он был в моём углу во время боя на Dana White's Contender Series. В принципе, у нас уже сформирована определённая команда.

— Полтора года назад вы только собирались провести сборы в Дагестане. Сейчас успели побывать и там, и в Майами. Где было сложнее бороться?

— В Дагестане мне было намного сложнее бороться. Мне кажется, там ребята гораздо сильнее в этом плане. Такое впечатление, будто с самого рождения они борются и днём и ночью. Но при этом мало людей, которые умеют работать у сетки. Например, в Майами бойцы очень сильные физически. Зачастую они предпочитают прижать тебя к ограждению и уже из этой позиции продвигаться дальше. У нас же они техничнее и способны перевести тебя на землю практически из любого положения. И все очень цепкие, поэтому разорвать замок крайне непросто.

— С кем там удалось пересечься?

— С Романом Копыловым, Муслимом Магомедовым из ACA. Но с первым мы боролись по минимуму. Он тогда готовился к схватке, и ему нужен был ударник для отработки. А со вторым акцент был как раз на партере. И здесь мне было тяжеловато. Мало того что это была моя первая поездка в Дагестан, так ещё и он сам крупный, габаритный, отлично чувствует себя на земле. В стойке же мне было гораздо проще. Мы друг друга дополняли: где-то он мне подсказывал, где-то — я ему.

— С кем из действующих или недавно завершивших карьеру бойцов особенно хотелось бы попрактиковаться в борьбе?

— С Хабибом Нурмагомедовым. Было бы очень любопытно провести с ним пять минут на настиле и понять свой уровень. Почувствовать, насколько изменится моё впечатление о собственной борьбе. Либо разочаруюсь в своих навыках, либо, наоборот, сделаю что-то такое, от чего ещё больше себя зауважаю. Также с радостью поспарринговался бы с Джоном Джонсом. Это один из величайших бойцов в истории, поэтому было бы познавательно.

— Какие цели ставите перед собой в плане изучения грепплинга? Некоторые бойцы предпочитают сосредоточиться исключительно на защите от тейкдаунов, другие всерьёз намерены прогрессировать в этом аспекте и впоследствии добавить в свой арсенал болевые и удушающие.

— Изначально меня интересовала преимущественно защита: не давать переводить себя или максимально быстро подниматься, не попадаться на болевые и удушающие. В клинче же могу потолкаться: всю жизнь занимался тайским боксом, а там это база.

Но со временем понял, что мало просто уметь блокировать тейкдауны. Ты должен понимать саму борьбу. Ведь если попадёшь в сложную ситуацию, то не сможешь предугадать дальнейшие действия оппонента: чем может угрожать, какие ходы предпринимать. И впоследствии рискуешь попасться на приём. Поэтому основные вещи необходимо знать — болевые, удушающие. Безусловно, сам не собираюсь нарабатывать выходы на кимуру, рычаг локтя и прочее. Конечно, если окажусь в удачном положении, то могу попробовать, но не более. В любом случае надо идти своим путём, использовать свои сильные стороны. А зрителю будет гораздо приятнее увидеть размашистые удары и нокауты в моём исполнении.

— Следовательно, не ставите перед собой задачу непременно «задушить» кого-нибудь в первых боях в UFC?

— Нет. Конечно, многие были бы в шоке, если бы в октагон зашёл ударник, рванул в проход и поймал противника на приём. После такого мне можно было бы сразу дать чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу (смеётся). Но я всё же планирую заниматься своим делом.

— На ваш взгляд, из какого вида единоборств тяжелее всего перейти в MMA: из кикбоксинга, вольной борьбы или бокса?

— Однозначно из бокса. Это исключительно руки — без использования ног. Поэтому выходцы оттуда не знают ни как бить, ни как блокировать такие удары. Да и болевой порог понижен, ведь они не получали ни мидл-киков, ни лоу-киков. Выходцам из муай-тай и кикбоксинга всё же проще. У нас есть определённая набивка, мы знаем, как защищаться от таких атак, принимать их, клинчевать. При этом в MMA очень много борцов, ведь они фактически могут работать в своём излюбленном стиле — переводить соперника в партер и там решать все вопросы.

Лично мне было сложно привыкнуть к тому, что надо добивать лежачего, когда уронил его ударом или перевёл на землю. Поначалу я автоматом отходил, ведь в кикбоксинге нет такого. И потом только вспоминал о необходимости финишировать оппонента. Постепенно привык к этому.

— Возвращаясь к битве на DWCS: когда Дана Уайт обращался к вам, не было сомнений в получении контракта?

— Нет, если честно. Вроде сделал всё необходимое. Мне кажется, руководство UFC само заинтересовано в развитии нашей истории с Алексом Перейрой. Сейчас он чемпион, провёл несколько защит, никто не может его остановить. И организовать наш третий бой было бы хорошей идеей. В своё время они уже сводили его с Исраэлем Адесаньей, почему не сделать то же самое со мной? По кикбоксингу мы дрались дважды, думаю, по MMA было бы не менее ярко.

— По сути, Dana White's Contender Series — это подготовительная площадка перед переходом в UFC. К моменту выступления там в вашем активе значилось три профессиональных поединка — даже у Перейры было больше перед его дебютом в UFC. Сейчас у вас не возникает ощущения, что всё происходит слишком рано?

— Думаю, никаких проблем с этим нет. Безусловно, после подписания контракта никто не даст тебе титульный бой. Нужно провести несколько схваток, победить кого-то из первой десятки, пятёрки. Понимаю, что торопиться не надо, но хочется немного ускорить процесс, чтобы к моменту моего восхождения на вершину дивизиона Перейра оставался чемпионом, дождался меня.

— Какова вероятность?

— Думаю, так и будет. Сейчас Перейра взял паузу по причине здоровья. Поэтому время есть.

— Многие бойцы предпочитают перейти в промоушен поменьше и сначала добиться успехов там, после чего отправляться в UFC. Вы не рассматривали варианты с ONE FC или Bellator/PFL?

— Главной целью было попасть именно в UFC. Но я не замыкался на этом и наблюдал за потенциальными соперниками по категории как в Абсолютном бойцовском чемпионате, так и в других лигах. И видел, что мог конкурировать с топами даже без борьбы, ведь большинство битв проходило в стойке.

Поэтому и было решено сразу пробовать силы в UFC. Ведь если сначала пойти в другую организацию, то процесс может затянуться. И ты потратишь год — два, банально набивая рекорд. При этом я симпатизирую и PFL, и Bellator. Хотя сейчас это, по сути, одно целое. Не ставлю крест на возможном выступлении там, но всё будет зависеть от будущего контракта.

— Очевидно, таким путём в своё время хотел пойти Анатолий Малыхин, сейчас владеющий двумя титулами ONE FC. Вы оба из Кузбасса — не общались с ним на эту тему?

— Нет. Думаю, Малыхина всё устраивает в ONE FC. Там у него не самая сильная оппозиция, зато хорошие гонорары. Он показывает яркие поединки, до недавнего времени у него было три пояса. Мне кажется, сейчас он уже не думает о UFC, ведь там всё придётся начинать сначала. На первых порах ему будут платить не самые большие деньги, зато уровень соперников будет выше. А он уже немолод, ему не 25 лет. И начинать с низов в таком травмоопасном виде спорта... Ведь можно получить повреждение и пропустить условный год.

Быть может, в своё время ему поступит предложение провести какой-то крупный бой. Например, Малыхин много говорит о возможной встрече с Фрэнсисом Нганну. Не верю, что она состоится, но если это всё же произойдёт, то Толе бой сулит огромный гонорар и популярность.

— Почему вы не верите?

— Мне кажется, PFL и ONE FC не договорятся. Да и зачем это Нганну? Малыхин — очень крепкий парнишка, хорошо борется. Есть риск проиграть.

— В начале ноября Малыхин уступил Умару Кейну и потерпел первое поражение в карьере. Видели этот поединок?

— Частично. Те, кто смотрел полностью, говорили, что бой был равным, отдать победу можно было как одному, так и другому. Возможно, повлияла полученная Анатолием жёлтая карточка.

— Показалось, что Малыхин недооценил соперника. Такие выводы можно было сделать, исходя из его резких заявлений и эпатажного поведения перед схваткой.

— Было странно наблюдать за этим. Видно, что у Анатолия присутствовала спортивная агрессия. Быть может, таким образом они с Умаром раскачивали этот поединок, ведь по его окончании никакого негатива уже не было. Что касается самого Кейна, он очень крепкий, габаритный, борется неплохо. Да, ударной техники особенно нет, но даже этого хватило для победы. Конечно, если верить судьям.

Обычно чемпионов так не побеждают, но таков вердикт. Посмотрите, у Малыхина столько поясов. Может, жюри решило немного облегчить его ношу?

— Что должен сделать или сказать соперник, чтобы вы вышли из себя и ввязались с ним в потасовку в ходе взвешивания или пресс-конференции?

— Даже не знаю. Какие-то самые грязные и неприятные вещи. Наверное, оскорбить родителей, семью, меня самого. Но я с такими оппонентами ещё не пересекался. Насколько знаю, это распространено в поп-MMA, но в профессиональном спорте такое нечасто случается. Хотя тот же Конор Макгрегор вполне мог исполнить.

Да, в своё время меня пытались выводить из себя. Говорили: «Всё, тебе конец. В этом бою ты упадёшь». Но меня это больше веселило. Всегда относился к этому с улыбкой, потому что в поединке всё происходило с точностью до наоборот.

— Вы признавались, что ещё не подписали соглашение с UFC, обсуждение деталей которого по-прежнему ведётся. Подвижек не было?

— Мы находимся на завершающей стадии. Надеюсь, всё решится в ближайшее время. Есть много нюансов, которые нужно учесть и проговорить.

— Вы говорили, что ради мечты готовы поступиться деньгами. Допустим, UFC предложит контракт на три боя с зарплатой $15 тыс. + $15 тыс. Согласитесь?

— Как раз по этому поводу сейчас и общаемся. Думаю, определённая жертва уже была принесена. Мы понимали, что DWCS — способ заявить о себе и рассчитывать на какие-то гонорары там не стоит. Мы никогда не требуем каких-то колоссальных сумм, которых не заслуживаем. Но «15 + 15» нас не устраивает в любом случае, ведь в том же кикбоксинге получал в разы больше.

Понимаю, для меня это новый вид спорта и с ходу получить те же гонорары не выйдет. Но и до таких сумм опускаться не готов. Как я говорил, смешанные единоборства очень травмоопасны и малейшая оплошность может привести либо к тяжёлой травме, либо к концу карьеры.

— Какой рекордный гонорар вы получили во время выступления в Glory?

— Это, как говорится, коммерческая тайна. Но гораздо больше, чем $100 тыс. за бой.

— С учётом отсутствия сложностей с въездом в США где бы вы сами хотели провести дебютный бой в чемпионате? Например, многие российские спортсмены очень любят выступать в ОАЭ и Саудовской Аравии.

— Если честно, мне без разницы. Готов подраться на любой арене. Уже предлагали и Абу-Даби, и Лас-Вегас, но мне непринципиально. За свою карьеру бился в разных странах, везде чувствую себя достаточно хорошо. Конечно, выступать в Эмиратах выгодно, ведь там нет налогов.

— А ещё нет смены часового пояса...

— Мы с командой уже начали привыкать. С 2010 года мы боксируем в Штатах, поэтому график акклиматизации уже проработан. Обычно мне нужно четыре-пять дней, а на шестой-седьмой я уже нахожусь в полной боевой готовности.

— Наверняка была арена, от выступления на которой у вас остались особенные впечатления.

— Когда дрался на шоу Muaythai Factory в Кемерово. После перехода в профессионалы ни разу не выступал на родине, поэтому провести поединок перед болельщиками из своего края было чем-то особенным. Далеко не все могут позволить себе отправиться в другую страну и посетить шоу того же Glory. А здесь возможность поприсутствовать на схватке с моим участием получили родные и близкие, друзья, знакомые. Конечно, ощущал огромную ответственность, но было очень приятно. Привык биться перед чужими болельщиками, но на глазах своих — это было нечто.

Если же говорить о зарубежных, то мне запомнилось выступление на 20-тысячной Accor Arena в Париже или 16-тысячной Rotterdam Ahoy в одноимённом городе. Как раз там проходил наш реванш с Перейрой. А мы все знаем, как в Нидерландах относятся к кикбоксингу. По сути, это национальный вид спорта. Зачастую зал заполняют марокканцы, которые разбираются в этом единоборстве и умеют болеть.

— Сейчас у вас есть мечта выступить на какой-то конкретной арене? Например, многие боксёры мечтают посетить легендарную Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

— Кстати, там я боксировал в 2013 году. Конечно, было огромной честью оказаться в том месте, где проходило множество легендарных боёв — с участием Майка Тайсона и многих других. Колоссальная ответственность и престиж. А сейчас мне бы очень хотелось выступить в «Сфере» в Лас-Вегасе, где проводился UFC 306. Посетившие тот турнир знакомые признавались, что в плане эффектов и оформления это было лучшее шоу в истории. Хотел бы подраться там.

— Например, с Перейрой.

— Это было бы шикарно.

— Вы говорили, что хотели бы сразиться с Дастином Джейкоби — бывшим кикбоксером, ранее претендовавшим на титул Glory. Но американец в декабре померится силами с Витором Петрино, из-за чего это кажется маловероятным. Есть другие варианты?

— В принципе, готов биться с любым, даже если речь идёт о представителях топ-10. Могу подраться с Джамалом Хиллом, Домиником Рейесом, Иржи Прохазкой. Понимаю, что в первом бою получить одного из них в соперники маловероятно, но, думаю, болельщикам было бы гораздо интереснее увидеть мои противостояния с яркими ударниками. Тут как организация решит, так и будет.

— Вы не исключали, что можете сразиться с Перейрой раньше Магомеда Анкалаева. На ваш взгляд, сколько вам нужно одержать побед, чтобы вас стали рассматривать как возможного соперника Алекса?

— Если выигрывать в красивом и ярком стиле, нокаутом, то две-три схватки, как мне кажется. На мой взгляд, самому Алексу будет гораздо интереснее сразиться со мной, чем с Магомедом. Команда Перейры понимает, что у Анкалаева хорошая борьба, неплохая ударка, ввиду чего победить его не так много шансов. В то же время битва со мной будет проходить в стойке — родной стихии бразильца. Ведь маловероятно, что я пойду в партер.

— В одном из интервью вы сказали, что вам не особо нравится стиль Анкалаева. Можете пояснить?

— Всё дело в борьбе — её фанатом я по-прежнему не являюсь. Да, в последнее время она стала мне интересна в плане тренировок, люблю узнавать что-то новое. Но она бывает разной. Посмотрите на того же Алджэмейна Стерлинга, который сушит бой, ничего не делает в партере — захват, контроль и всё. Сравните это с тем, что демонстрировал Хабиб Нурмагомедов или тот же Хамзат Чимаев. Никаких пауз, бегом крушить, ломать, бить.

Анкалаев же скорее старается удерживать соперника на настиле, ждёт, пока тот закислится, чтобы потом воспользоваться этим. Хотя в последнем поединке он хотел зарубиться, ни разу не пытался перевести оппонента в партер. Александер Ракич не позволил. Очень многое зависит от противника, который может попросту не дать тебе показать все свои сильные стороны. В целом Магомед очень разноплановый боец: хорош и в стойке, и в партере.

— На данный момент в полутяжёлом дивизионе UFC есть более достойный соперник для Перейры?

— На мой взгляд, нет. Безусловно, не стал бы списывать со счетов Яна Блаховича, на равных сражавшегося с Перейрой. Алексу было тяжело: в первом раунде ему пришлось поработать на земле. Но даже когда он вернулся в вертикальное положение и принялся доносить до поляка свой коронный левый боковой, тот выдерживал. Даже сам иногда отвечал. Кроме того, мне понравились дуэли бразильца с Адесаньей. Думаю, Исраэль мог бы подраться с ним и в категории до 93 кг.

— Многие очень сильно удивились, когда в октябре против Перейры выставили не Анкалаева, а Халила Раунтри — младшего. На тот момент он занимал восьмое место в рейтинге полутяжёлой категории. Как вы тогда отреагировали на решение матчмейкеров?

— Показалось, что это было сделано специально и таким образом организаторы пытались не допустить встречи Перейры с Анкалаевым. Боялись, что его пребывание в статусе чемпиона может закончиться. Сейчас Алекс — звезда и приносит промоушену много денег и просмотров. Поэтому UFC будет способствовать тому, чтобы он как можно дольше удерживал пояс.

Думаю, до конца 2025 года Анкалаев не встретится с Перейрой. Сейчас он взял паузу на пару месяцев из-за проблем со здоровьем, следовательно, вернуться он сможет где-то в марте-апреле. В это время начнётся Рамадан, из-за чего уже Магомед не сможет биться. В итоге Алекс проведёт схватку с кем-то из первой пятёрки — десятки, а потом UFC начнёт раскручивать их потенциальный поединок с Джоном Джонсом. Хотя этот процесс идёт уже давно. Таким образом, бразилец продолжит оставаться лидером полутяжёлого дивизиона, а россиянину придётся подраться за временный титул.

— Сейчас ходят слухи, что Перейра будет сниматься в голливудском блокбастере. Сами никогда не думали об актёрской карьере?

— Если бы была возможность, интересные предложения, то можно было бы попробовать себя. Быть может, у меня даже есть какой-то потенциал. Почему бы и нет? Сейчас мы видим, как многие бойцы и спортсмены из других видов снимаются в различных фильмах.

— Если бы снимались в ремейке известного фильма, то какого?

— Одной из моих любимых картин всегда был «Гладиатор» с Расселом Кроу. Для меня это как эталон фильма, так и человека — слова и дела. Этому персонажу всегда симпатизировал. Поэтому было бы здорово примерить на себя роль Максимуса.

— Насколько известно, вы окончили музыкальную школу и до сих пор увлекаетесь игрой на инструментах. Довольно редкое хобби для бойца. Как это помогает вам?

— Музыка всегда со мной. Когда окончил школу, у меня пропал интерес к ней. На самом деле это произошло даже раньше. По-настоящему трогало это меня в первые два года, а потом посещал занятия для галочки. Надо было. И где-то лет семь-восемь назад желание играть вновь появилось, а потом папа подарил мне синтезатор. Что здорово, сейчас любые ноты можно найти в интернете, поэтому разучивать новые композиции не составляет труда.

При этом в последние годы добавил в свою коллекцию ещё один инструмент. Когда ездили на Алтай, сидел у костра и думал: «Как бы хорошо было сейчас иметь под рукой гитару, сыграть какую-нибудь душевную песню, спеть». Кругом природа, река — располагает. Последовал этому порыву и купил себе акустику. Начал обучаться: смотрел видеоуроки на YouTube, разучивал вещи.

Поэтому сейчас у меня дома полный комплект — и гитара, и синтезатор. Практически своя группа есть. Вместе с детьми поём разные песни — и весёлые, и грустные, и печальные, и про любовь. Они поддерживают меня.

— Наверное, у любого окончившего музыкальную школу человека есть произведение, которое он сыграет когда угодно. У меня это «К Элизе» Людвига ван Бетховена. Какое у вас?

— На выпускном экзамене я играл главную тему из фильма «Крёстный отец». После этого долгие годы помнил её и мог сыграть в любой момент. Бывает, идёшь в магазин, видишь фортепиано — и пошёл. Конечно, уже подзабыл. Сейчас могу по памяти сыграть фрагмент той же «К Элизе», Una Mattina Людовико Эйнауди, саундтрек к фильму «Хатико», «Мурку». Ведь, как говорил мой папа, если можешь исполнить её, значит, ходил в музыкалку. Пришлось научиться, чтобы пять лет были потеряны не зря.

Если немного посидеть и вспомнить, то смогу сыграть Young and Beautiful Ланы дель Рей, Earth Song Майкла Джексона. Это из того, что учил совсем недавно. В целом по нотам могу исполнить практически любое произведение.

— А если мы говорим про гитару, назовите композиции, которые играете чаще всего.

— «Чиж и Ко» — «А не спеть ли мне песню о любви», «Любэ» — «Конь». Считаю, эта песня должна звучать везде. Тот же «Фактор 2», если брать какие-то композиции без мата. «Полковнику никто не пишет» («Би-2»), «Пачка сигарет» и «Группа крови» (обе — «Кино»), «Это всё», «Осень» (обе — ДДТ) — это всё классика. Вещи, которые можно сыграть во дворе. Мои дети уже все их знают наизусть. Точно, ещё «Батарейка» («Жуки»). Куда же без неё.

— UFC не только бои, но ещё и шоу, которое начинается с момента появления спортсмена на арене. Уже выбрали, под какую музыку будете выходить к октагону?

— Конечно. Всегда выходил под композицию «Танго смерти» — и в кикбоксинге, и в MMA. Серьёзная вещь, без слов. В UFC обычно используют рэп или поп-музыку, а предпочтение таким вещам там отдают нечасто. Нужно немного удивлять, приучать людей к классике.