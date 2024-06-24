«Начался какой-то апокалипсис»: Ефимова не отобралась на Олимпийские игры в Париже из-за тяжёлых погодных условий

Юлия Ефимова упустила последнюю возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года — через чемпионат Багамских островов. На двухсотметровку брассом она вышла после 25-часового перелёта и показала не лучший результат. А на дистанции вдвое короче столкнулась с тяжёлыми погодными условиями. Ещё утром во время квалификации начался тропический ливень, перед финалом погода не улучшилась. В итоге россиянке не хватило до нужного результата почти секунды.

«Ещё пара дней — и я бы расплылась»

Пловчиха Юлия Ефимова не прошла отбор на Олимпийские игры 2024 года. Она не смогла показать нужный результат на чемпионате Багамских островов.

Ефимова получила нейтральный статус в середине июня. Таким образом, у неё оставалось совсем немного времени, чтобы квалифицироваться во Францию. Изначально трёхкратный призёр ОИ планировала выступить на турнире в Италии, но у неё не было визы.

Тогда она пошла на отчаянный шаг и отправилась в 25-часовое путешествие до Багамских островов, чтобы стартовать на местном национальном первенстве. Это была последняя попытка получить заветную путёвку на Игры. При этом Ефимова плыла сразу на двух олимпийских дистанциях — 200 м и 100 м брассом.

Первый блин вышел комом. Ефимова после долгого перелёта недобрала до нужного времени несколько секунд и назвала свой результат отвратительным. Чуть улучшилось настроение у неё на следующий день — после победы на неолимпийских 50 м брассом. Но уже тогда она столкнулась с организационными трудностями.

«Соревнования сдвинулись на полчаса, что нередко бывает. Подождать какое‑то время не составляет проблемы, ты просто подстраиваешься под это. Прислали новое расписание, что финал на 50 м будет в 21:00. Ну хорошо, я приехала и спокойно разминалась. Но оказалось, потом время решили наверстать, и финал объявили в 20:27. Вот это точно был сюрприз. Я экстренно бежала на старт, потом выразила удивление организаторам», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Главные испытания ждали Юлию в последний соревновательный день, на который она поставила всё. Ведь предстояло стартовать на фирменных 100 м брассом. Даже природа будто восстала против россиянки. По её словам, утренняя квалификация в открытом бассейне проходила под тропическим ливнем и под звуки грома.

После этого существовал реальный риск отмены финала, что стало бы для девушки огромным разочарованием. Этого удалось избежать, хотя погода и вечером оставляла желать лучшего. Шторм усилился, и дальнейшие соревнования проводить действительно не стали.

К сожалению, в столь непростых условиях совершить чудо не получилось. Ефимова хорошо стартовала, и складывалось впечатление, что она способна решить задачу. Но на финиш сил не хватило. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.07,98 секунды, и этого оказалось недостаточно даже для выполнения норматива B (1.07,12), чтобы претендовать на уайлд-кард на Игры. Сама атлетка после окончания чемпионата посетовала, что ей просто требовалось чуть больше времени на акклиматизацию.

«Ещё пара дней — и я бы расплылась. Показала бы 1,06 на сотне. А можно было и 1.07,12 по нормативу В, я же одна от страны. Тоже был шанс попасть на Олимпиаду. Обидно, что на тренировках до этого демонстрировала нормальное время. Это смешные результаты для меня. Но сегодня прямо мышцы никакие, и этого следовало ожидать. Верила, надеялась, но всё‑таки возраст у меня уже не тот, чтобы в такие путешествия отправляться.

Все тут думают, что я из Америки приехала. Никто даже представить не может, что накануне соревнований добиралась 25 часов из России. В финале на сотне я выложила всё, что было на данный момент. И на последних 15 метрах меня вставило. Мне папа говорит: «Иди ва‑банк. Даже если не готова, вдруг получится?» Вот я и пошла. Мне буквально последних 7 м не хватило. Встала и на последнем гребке, кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывёт до меня», — посетовала девушка.

«Такого в моей карьере ещё не было»

К чести трёхкратного призёра ОИ, она быстро оправилась от досадной неудачи и даже сочла её полезным опытом.

«Теперь я готова ко всему. Что можно и старты задерживать, и давать их на полчаса раньше, и плыть в тропический ливень под гром с молнией, и когда вода нагрета до 32 градусов вместо 25 положенных. Получилась очень хорошая тренировка. Такого в моей карьере ещё не было. Тем более всё сразу», — призналась Ефимова.

Она объяснила, что в качестве альтернативного варианта отбора на Олимпиаду было участие в турнире в Ванкувере, но лететь туда пришлось бы даже дольше, чем на Багамские острова, — 28 часов против 25. Смутила девушку и слишком большая разница в часовых поясах.

«Сказалась нервотрёпка с непонятными условиями допуска»

Президент ВФП Владимир Сальников посетовал, что другого шанса у Юлии не будет. В том числе не выйдет получить так называемую квоту по представительству.

«Она для представителей государств, которые не выполнили ни норматив А, ни норматив В. Но атлеты от нашей страны не выступают, поэтому на нас данный принцип не распространяется», — подчеркнул менеджер.

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв тоже поддержал 32-летнюю пловчиху и назвал её неудачу печальной новостью.

«Она великая спортсменка, жаль, что мы её не увидим в Париже. От этого Игры только пострадают. Думаю, сказалась нервотрёпка с непонятными условиями допуска. Кого-то из наших допускают, кого-то нет. Но всё-таки это не конец карьеры Юлии, она продолжит выступать. Поэтому ждём от неё новых побед. Ефимова уже многое сделала и ещё немало сделает для отечественного спорта», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Тёплые слова для коллеги нашла и Евгения Чикунова, обладательница мирового рекорда как раз на дистанции 200 м брассом.

«Искренне жаль Юлю. Мне действительно хотелось увидеть, как она будет плыть на Олимпиаде. Надеюсь, у неё останется время передохнуть и подготовиться к Кубку России», — отметила она.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала другую мысль: история Ефимовой — вообще не о спорте, и по ней вполне можно снять фильм.

«Попытка заскочить в последний олимпийский вагон, отобраться на пятые Игры — это, безусловно, про характер. Равного которому (опять же на мой взгляд) в отечественном женском плавании не было. Даже у чудо-девочки Жени Чикуновой. Вроде бы она талантливее и сильнее Ефимовой и по фирменной технике брасса (такая сильно улучшенная версия 2.0), и по скоростям, соответственно: всё-таки мировой рекорд после двух лет коронавируса и в условиях отстранения — реально круто. Но не стремиться при этом на Олимпиаду, которую способна выиграть, вот так вот влёгкую, без какого бы то ни было сожаления отказаться от возможности поехать на Игры только потому, что кто-то так распорядился...» — написала она.

По мнению Вайцеховской, за Ефимову хочется болеть не только в моменты триумфа, и этим она отличается от остальных.

«Когда она побеждала и когда с треском уступала. Когда шла наперекор тренеру, руководству, да и вообще всему миру. Когда совершала вызывающие поступки и расхлёбывала последствия. Уметь до такой степени не оставлять никого равнодушным — тоже великий талант. Не знаю, продолжит ли она плавать — хотя за 16 лет выступлений на высшем уровне явно не наплавалась. Но даже если спортивная активность сведётся к соревнованиям категории Masters, на это будет интересно смотреть», — добавила обозреватель.