Сердца в честь Пеле, встреча Модрича с Месси и противоречивые чувства Роналдо: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Аргентинские политики с юмором отреагировали на статью The Washington Post об отсутствии темнокожих футболистов в составе сборной, напомнив, что их страна «не мультфильм Disney». В хорватских СМИ появилась информация, что футболистов национальной команды собираются провоцировать во время полуфинала мундиаля. Легендарный нападающий Роналдо рассказал о противоречивых чувствах, которые переполнят его в случае триумфа альбиселесте в Катаре, а лидер вице-чемпионов мира Лука Модрич заявил, что не боится очередной встречи с семикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси. Между тем КОНМЕБОЛ предложила заменить три звезды на эмблеме бразильской федерации на сердца в честь короля футбола Пеле.

Дела судейские

Главным арбитром встречи первого полуфинального матча чемпионата мира сборных Аргентины и Хорватии назначен итальянец Даниэле Орсато. Вторую игру, в которой встретятся Франция и Марокко, рассудит мексиканец Сесар Артуро Рамос.

А между тем судейский комитет ФИФА отправил из Катара домой четырёх рефери, которые не получили назначений ни на один из оставшихся матчей. Это англичанин Майкл Оливер, французы Клеман Тюрпен и Стефани Фраппар, а также испанец Антонио Мигель Матеу Лаос, получивший тонну критики за работу на четвертьфинале Нидерланды — Аргентина. По данным Marca, именно последний был одним из фаворитов на судейство финального матча.

Однако в аргентино-нидерландском блокбастере испанец сыграл весьма неоднозначную роль. К основному времени второго тайма, когда южноамериканцы вели со счётом 2:1, он добавил десять минут — и на 11-й добавленной подопечные Луи ван Гала забили мяч и перевели игру в дополнительное время. Кроме того, Лаос показал рекордные для ЧМ 15 жёлтых карточек. После встречи с критикой на арбитра обрушились обе команды. Лионель Месси, в частности, заявил, что рефери не соответствовал уровню матча, а Эмилиано Мартинес назвал его худшим судьёй турнира.

Теперь, по данным The Times, главным претендентом на проведение финала стал бразилец Вилтон Сампайо, работавший на матче Англия — Франция. Также в Катаре остаётся англичанин Энтони Тэйлор.

Противостояние капитанов

В предстоящем полуфинале Аргентина — Хорватия огромное внимание ожидаемо приковано к двум лидерам и капитанам команд — Лионелю Месси и Луке Модричу. Поразительно, что история их противостояния на уровне сборных началась больше 16 лет назад — в товарищеском матче 2006 года. Именно тогда 20-летний Модрич дебютировал за шашечных, а 18-летний Месси забил свой первый мяч за сборную. Победа тогда осталась за хорватами — 3:2. А в следующий раз Лео и Лука схлестнулись на поле уже во время группового этапа мундиаля в России, когда всё завершилось разгромным поражением латиноамериканцев — 0:3.

В преддверии нынешнего полуфинала Модрич признался, что рад вновь встретиться с семикратным обладателем «Золотого мяча».

«Я хочу сыграть, но дело не в одном спортсмене. Конечно, Месси — отличный футболист. Нам будет очень сложно остановить его, но мы готовы. Мы сделаем максимум. Аргентина — это топ-команда. Мы постараемся провести лучший матч турнира, лучший матч в нашей жизни. Надеюсь, этого хватит, чтобы пройти в финал», — подчеркнул полузащитник «Реала».

Говоря о дуэли капитанов, экс-защитник сборной Хорватии Никола Еркан подчеркнул, что они футболисты разного плана, несмотря на то что и от того и от другого зависит игра их команд.

«При этом я бы поставил на Луку. Модрич — лучший полузащитник этого века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого», — заявил бывший спортсмен.

В свою очередь, Хорхе Вальдано признался, что поддерживает Лео с первого дня, как его увидел. По мнению чемпиона мира 1986 года, аргентинский капитан показывает суть футбола и ведёт команду, как в своё время это делал легендарный Диего Марадона.

«Он больше, чем когда-либо, связан с партнёрами, он демонстрирует характер, который у него всегда был. Месси демонстрирует гениальность на протяжении 20 лет. Тот, кто не любит Месси, не любит футбол», — подчеркнул Вальдано.

Готовность к провокациям

Хорватская пресса накануне полуфинала поделилась инсайдом о планах команды Лионеля Скалони. По данным газеты Jutarnij List, один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнёрам по европейскому клубу о поставленной его сборной задаче провоцировать хорватских футболистов и выбивать их из ритма. При этом в стане латиноамериканцев якобы уверены, что «сломают» и победят соперника «за 60 минут» — либо забьют два гола, либо доведут до того, что один из игроков соперника будет удален.

Сообщается, что основной упор будет сделан на трёх хорватских футболистах, которых аргентинцы считают слабейшими в психологическом плане.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что знаком с этой информацией. По его словам, аргентинцы прибегали к аналогичной тактике в матче ¼ финала с Нидерландами.

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«Они не боятся делать всё возможное ради победы. Ничего не удивляет, но жаль, что кто-то хочет выйти в финал чемпионата мира грязными методами. Нелегко сопротивляться этому и сохранять холодную голову, но сборной Хорватии придётся проявить концентрацию, осознать, что всё происходящее — лишь часть борьбы. Нужно сохранять спокойствие и обыграть Аргентину на поле. Худший вариант — сдаться и проиграть, как любители. Этого нельзя допустить», — цитирует Далича Sports.ru со ссылкой на хорватскую прессу.

В такой ситуации самое время для Луки Модрича проявить лучшие лидерские качества и правильно настроить партнёров. Ведь, как напомнили в Международной федерации футбола, капитан хорватов не только выдающийся футболист, но и настоящий стержень национальной команды.

14 ноября 2021 года хорваты проводили решающий матч со сборной России за прямой выход на нынешний мундиаль. Тогда вместо вратаря Доминика Ливаковича в стартовом составе вышел Иво Грбич. Как оказалось, в день игры между Лукой и его молодым партнёром состоялся откровенный разговор, который ФИФА опубликовала в своих соцсетях.

Капитан попытался объяснить голкиперу причину тренерского решения и подбодрить его на будущее. И судя по блистательной игре Ливаковича в Катаре, Модрич сумел найти правильные слова. Вратарь загребского «Динамо» за пять матчей пропустил всего три гола, в послематчевой серии пенальти с командой Японии отбил три удара, а с Бразилией — один.

Остроумие аргентинских политиков

Американская газета The Washington Post опубликовала большую статью под названием «Почему в сборной Аргентины мало темнокожих игроков на чемпионате мира?». Её автором стала доцент Техасского университета в Эль-Пасо Эрика Эвардс, которая ранее посвятила этой теме целую книгу «Прятки на виду: темнокожие женщины, закон и создание «белой» Аргентинской Республики».

В статье утверждается, что альбиселесте выделяется на фоне других коллективов, представляющих Южную Америку.

«Это не новое наблюдение. В 2014 году многие шутили, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного», — пишет автор.

Аргентинское движение La Libertad Avanza остроумно отреагировало на публикацию, ответив на вопрос, прозвучавший в заголовке.

«Потому что мы страна, а не мультфильм Disney», — написали они в соцсети.

Сердца для Пеле

Любители футбола, с волнением следившие за здоровьем легендарного бразильца Пеле, могут немного расслабиться: его состояние после респираторной инфекции постепенно улучшается. Как сообщили в больнице, Король Футбола остаётся в обычной палате, находится в сознании и со стабильными показателями жизнедеятельности.

Между тем глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес предложил заменить три звезды на эмблеме Бразильской конфедерации футбола (CBF) на три сердца — в честь трёхкратного чемпиона мира.

«Мы хотим направить всю силу и поддержку Пеле и его семье, чтобы он выздоровел как можно скорее. Пеле был гением, и с ним связан номер 10. Потом появились другие «десятки» — и пошли сравнения. Но Пеле всегда будет уникальным. Он всегда будет в сердцах людей, которые любят футбол. Пеле здесь, на этом чемпионате мира. Мы хотим воспользоваться этим моментом, чтобы предложить CBF заменить три звезды на логотипе на три сердца в знак уважения к Королю», — приводит слова Домингеса Marca.

Симпатии и сомнения Роналдо

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает Францию основным претендентом на золото мундиаля после вылета селесао. По его словам, он ошибся, когда прогнозировал встречу этих двух команд в финале ЧМ.

«Однако Франция с каждым матчем подтверждает, что является одним из фаворитов. Я бы даже сказал, что это главный фаворит. Это очень сплочённая команда, будь то в обороне, в нападении или в центре, и вот теперь Тчуамени забивает из-за пределов штрафной», — сказал прославленный футболист.

При этом он признался, что теперь на турнире персонально переживает за капитана Аргентины Лионеля Месси, хотя при этом не может желать победы принципиальному сопернику.

«Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл чемпионат мира, но как бразилец не буду рад, если выиграет Аргентина. Конечно, у него есть возможности. Аргентина не играет в отличный футбол, но у них есть невероятное желание победить, все они много бегают, они все агрессивны… Кроме того, у них есть Лео, который действует очень решительно в штрафной площади», — подчеркнул бывший форвард.

Конечно, Роналдо не обошёл вниманием и главную нынешнюю звезду бразильской сборной — Неймара. Он подчеркнул, что слова 30-летнего форварда о возможном окончании выступлений за сборную объясняются расстройством из-за результата.

«Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он всё ещё молод и может сыграть на следующем чемпионате мира. Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние шесть месяцев. Он провёл отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошёл на большие жертвы, чтобы снова выступать за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернётся и станет сильнее», — заключил бразилец.