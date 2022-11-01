Угроза Месси от Канело, объяснения Клинсмана и недовольство Далича: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Боксёр Сауль Альварес возмутился, что Лионель Месси якобы наступил на футболку сборной Мексики в раздевалке. Наставник национальной команды Хорватии Златко Далич рассказал, что возглавляющий сборную Канады Джон Хердман не пожал ему руку после матча. Тем временем Юргену Клинсману пришлось объясняться за опрометчивые слова об иранских игроках и их тренере Карлуше Кейруше, а Роналдо выразил поддержку травмированному Неймару.

Клинсман пошёл на попятную

Бывший тренер сборной Германии Юрген Клинсман после матча Ирана и Уэльса заявил, что игроки Ирана оказывают давление на судей и это — часть их культуры.

Эти высказывания возмутили и самого Кейруша, и Федерацию футбола Ирана. Чиновники даже обратились в ФИФА с требованием рассмотреть этичность слов Клинсмана и уволить его из технической группы организации.

В числе прочего в этом письме иранцы напомнили немцу о так называемом хихонском позоре — скандально известном матче ЧМ-1982 года между ФРГ и Австрией, где обе команды на протяжении большей части игрового времени просто перекатывали мяч друг другу, даже не пытаясь атаковать, так как счёт 1:0 в пользу западных немцев устраивал обе стороны. Он позволял им оставить за бортом турнира дебютантов чемпионатов мира из Алжира, которые ранее сенсационно обыграли ФРГ со счётом 2:1. Именно этот матч послужил причиной того, что ФИФА ввела правило об одновременном начале всех игр заключительного тура группового этапа.

Португальский тренер, в свою очередь, опубликовал в Twitter обращение к немцу, где пригласил его посетить расположение иранской команды, пообщаться с игроками и от них самих «узнать о культуре и людях Ирана, о поэтах и об искусстве, об алгебре и о тысячелетней персидской культуре».

«Даже не зная меня лично, вы пытаетесь усомниться в моём характере, действуя с типичной предвзятостью из чувства превосходства. Как бы я ни уважал ваши успехи на поле, эти замечания об иранской культуре, иранской сборной и о моих игроках — это неуважение к футболу. Никто не вправе пятнать нашу репутацию, если, конечно, для этого нет оснований», — заявил Кейруш.

После поднявшейся в прессе широкой волны обсуждений, Клинсман выступил с объяснениями. Немец заявил, что его слова якобы были неправильно истолкованы.

«Я никогда не критиковал Карлуша или иранских игроков на скамейке запасных. Кто-то даже решил, что я критиковал судью за то, что он никак не отреагировал на то, как вели себя запасные игроки. Я лишь описал, как эмоциональны они были, что, кстати, в какой-то степени даже вызывает восхищение. Вся скамейка запасных живёт игрой. Они то вскакивают, то садятся, да и сам Карлуш — очень эмоциональный тренер, он постоянно находится на боковой линии, направляет игроков и заряжает их своей энергией», — подчеркнул экс-тренер сборной Германии.

Но нападки на Иран на этом не закончились. Пресс-служба сборной США опубликовала флаг государства без эмблемы исламской республики: так американцы «поддерживают женщин в Иране, борющихся за базовые права человека». Впоследствии провокационная картинка была удалена из соцсетей, но в Иране уже отреагировали, потребовав отстранить звёздно-полосатых от турнира.

«США претендуют на соблюдение этики и следование законам, однако оскорбляют флаг исламской республики… Американская сторона признала свою ошибку и поместила в соцсети правильный флаг. Она совершила преступление — нарушила законы ФИФА и должна быть привлечена к ответственности», — цитирует агентство IRNA представителя МИД Ирана Насера Канаани.

Канело обвинил Месси в неуважении к Мексике

Бурную реакцию в сети вызвало видео из раздевалки сборной Аргентины после победного матча с Мексикой. На нём видна зелёная футболка — вероятно, игровая майка «Эль Три», — которая валяется на полу перед Лионелем Месси. В какой-то момент форвард касается её ногой. Мексиканские болельщики сочли это неуважением, а в особенности взбесился известный боксёр Сауль Альварес.

«Видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы он мне не попался. Так же, как я уважаю Аргентину, вы должны уважать Мексику», — написал Канело в Twitter, приложив смайлы сжатых кулаков.

Многие аргентинцы вступились за нападающего сборной. В частности, бывший футболист Серхио Агуэро попросил боксёра не горячиться.

«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках. После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», — написал футболист.

Другие пользователи сети также обратили внимание, что и аргентинские футболки валяются на полу, но ни один из доводов не убедил боксёра. Он уверен, что сам факт, что национальная форма брошена под ноги, служит проявлением неуважения.

Далич остался недоволен поведением тренера Канады

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич посетовал, что возглавляющий Канаду Джон Хердман не захотел пожать ему руку после разгромного поражения 1:4.

«Я вышел на поле, чтобы увидеть своих игроков. Тренера другой команды я не видел. Неважно, победили мы или проиграли, я всегда иду к тренеру другой команды. Но его не было, и это его дело. Он в ярости, это понятно. Он хороший тренер, настоящий профессионал. Но потребуется какое-то время, чтобы он смог кое-что уяснить», — подчеркнул Далич.

Британец сильно разозлил «шашечных» ещё за несколько дней до матча, заявив что его команда «должна выйти на поле и сделать Хорватию». Андрей Крамарич после игры даже поблагодарил тренера соперников за дополнительную мотивацию.

Между тем канадцы, хотя и потеряли шансы на выход в плей-офф, могут похвастаться историческим достижением. В матче с Хорватией они забили первый мяч в истории страны на чемпионатах мира. Автором гола стал Альфонсо Дэвис. Канада лишь во второй раз играет на ЧМ. Первый был в 1986 году, но тогда «кленовые листья» трижды проиграли всухую.

«Мы показали, что маленькая (по меркам успехов на ЧМ. — RT) Канада может состязаться с лучшими в мире. Я горжусь тем, чего они сегодня добились. Это войдёт в историю нашей страны. Этот мяч, забитый на таком уровне и в ворота такой команды, вызывает особые чувства», — сказал Хердман на пресс-конференции.

Бразильцев скосил вирус?

В стане сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания. Как пишет Goal, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон. Несмотря на это, футболисты приняли участие в воскресном занятии и, вероятно, смогут сыграть со Швейцарией, однако главному тренеру Тите ещё предстоит поломать голову над составом.

Между тем любимец многих бразильцев Роналдо обратился к травмированному Неймару со словами поддержки.

«Я уверен, что большинство бразильцев, как и я, восхищаются тобой и любят тебя. Твой талант, кстати, позволил тебе достигнуть таких успехов, что эти любовь и восхищение есть во всех уголках мира. Именно по этой причине, из-за достигнутых тобой высот и успехов, тебе приходится сталкиваться с таким количеством зависти и злобы. Если кто-то радуется твоей травме, несмотря на твои достижения, — как так вышло? Где оказался наш мир? И какой посыл это несёт молодёжи?» — цитирует «зубастика» Goal.

Он также заверил соотечественника, что настоящие поклонники жаждут его голов, финтов, смелости и радости.

«Не надо превозносить трусов и завистников. Надо радоваться любви, которую к тебе испытывает большинство в твоей странe. Ты оправишься, Неймар. И пусть вся эта ненависть только придаёт тебе сил», — заключил Роналдо.

Тренер Ганы заявил о несправедливости

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо выразил недовольство, как ФИФА распределяет квоты на чемпионат мира между континентами. По его мнению, существует несправедливый перевес в сторону европейских команд. 13 из 32 стран, играющих в Катаре, представляют УЕФА, шесть — Азиатскую конфедерацию, а у КОНЕМБОЛ и КОНКАКАФ — по четыре квоты. Африканская конфедерация, в которую входят 56 национальных ассоциаций, имеет на ЧМ пять мест.

«Ни разу ещё не было такого, чтобы на старте все имели равные шансы. Никогда в истории ФИФА. Это очень, очень сложно, когда у вас всего пять квот. Если бы их было 12 или 14 — я точно не знаю, сколько получает Европа, — возможность продвинуться дальше была бы куда выше. Шансы остаются у всех: у кого-то больше, у кого-то меньше. Но я надеюсь и молюсь, чтобы по крайней мере одна или две (африканские. — RT) команды вышли в в следующий этап», — отметил Аддо на пресс-конференции.

Кроме того, он заявил, что не ощущает никакого давления во время турнира, а, напротив, считает большой честью быть тренером сборной и находиться в Катаре.

«Настоящее давление — это не знать, что ты будешь есть завтра. Мы показали, что можем конкурировать на равных (с другими командами на ЧМ. — RT)», — отметил 47-летний специалист.