В МИД Ирана призвали наказать Федерацию футбола США за изменение флага в соцсетях

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции сообщил, что Федерация футбола США, разместившая в своих социальных сетях национальный флаг без герба, должна понести за это наказание.

«США претендуют на соблюдение этики и следование законам, однако оскорбляют флаг исламской республики… Американская сторона признала свою ошибку... и поместила в соцсети правильный флаг. Она совершила преступление и нарушила законы ФИФА и должна быть привлечена к ответственности», — цитирует Канаани агентство IRNA.

29 ноября Иран и США встретятся в третьем туре группового этапа ЧМ в Катаре. От результата встречи будет зависеть, какая из команд пройдёт в плей-офф мундиаля. Американцы квалифицируются в следующий раунд только в случае победы.

Ранее сообщалось, что Иран потребовал исключить Клинсмана из технической группы ФИФА из-за его заявлений.