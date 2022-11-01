Крамарич поблагодарил тренера сборной Канады за дополнительную мотивацию

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич высказался о волевой победе над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Хорватия показала, кто кого сделал», — сказал Крамарич после окончания матча.

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман после матча первого тура с командой Бельгии (0:1) заявил, что его подопечные «должны выйти на поле и сделать Хорватию».

Встреча второго тура группы F на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Златко Далича.

В составе сборной Хорватии мячи забили Андрей Крамарич (36-я, 70-я минуты), Марко Ливайя (44-я), Ловро Майер (94-я, 90 + 4). У канадской сборной мяч забил Альфонсо Дэвис (вторая).

Хорватия (четыре очка) вышла в лидеры группы. Далее располагается Марокко (четыре), Бельгия (три), Канада (ноль).

Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла команду Бельгии на ЧМ-2022.