Аккуратность японцев, достижение тренера канадцев и демарш немцев: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Болельщики сборной Японии навели порядок на стадионе после победы над Германией, а футболисты из Страны восходящего солнца оставили в раздевалке оригами для организаторов. Тренер национальной команды Канады Джон Хердман стал первым специалистом, поработавшим наставником сборной и на женском, и на мужском чемпионатах мира. А европейские чиновники продолжают устраивать скандалы вокруг «радужной» повестки. Несмотря на действующий в Катаре запрет подобной символики, члены кабинета министров Германии и Бельгии пришли на матчи своих команд с соответствующими повязками, а датчане и вовсе заявили о готовности выйти из состава ФИФА в знак протеста.

Споры о рейтингах

Чемпионат мира по футболу набирает обороты. И уже появляются первые данные о степени интереса болельщиков к турниру в Катаре. Так, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск рассказал о высокой активности пользователей в четвёртый день ЧМ-2022.

«Трафик достиг почти 20 тыс. твитов в секунду!» — сообщил Маск.

При этом сообщается, что бизнесмен наряду с экс-президентом США Бараком Обамой планирует лично посетить Катар. «Всем приготовлены золотые пропуска в VIP-ложи стадионов и лучшие номера в гостинице», — цитирует одного из организаторов ТАСС.

В то же время в Европе наблюдают спад интереса к турниру. По словам почётного президента «Баварии» Ули Хённеса, чемпионат мира в его нынешнем виде не будет успешным и только повредит футболу в целом.

«Если посмотреть на рейтинги, на энтузиазм людей по поводу этого мундиаля, ущерб уже виден», — приводит слова немца Süddeutsche Zeitung.

При этом он обрушился с критикой на федерации западных стран, у которых, по его словам, было несколько лет на «спасение ситуации». «Я думаю, европейские организации не осознали, какой силой они обладают на самом деле», — добавил Хённес.

Сравнение с ЧМ в России

Вопросы по организации чемпионата мира в Катаре задают и футболистам. Многие тепло вспоминают предыдущий мундиаль, который проходил в России. По словам нападающего сборной Коста-Рики Брайана Руиса, тот турнир прошёл замечательно.

«Было здорово, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры. Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», — приводит слова Руиса «Чемпионат».

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен, в свою очередь, отдал предпочтение ЧМ-2018. «Сравнить чемпионаты мира? Россия лучше!» — заявил Ловрен в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Правда, разве может не понравиться турнир, в котором твоя команда дошла до финала? Пока же хорваты ограничились ничьей с Марокко (0:0) в первом матче группового этапа.

Чистота и порядок превыше всего

Вновь поражают своей культурой болельщики сборной Японии. После того как их команда сенсационно обыграла немцев, фанаты не спешили покинуть трибуны стадиона «Халифа». Они помогли очистить стадион от мусора, который складывали в специально принесённые с собой пакеты, а затем относили к мусорным бакам около фуд-кортов.

Столь же аккуратны оказались и футболисты. Они оставили раздевалку в идеальной чистоте. А также подарили организаторам на память бумажные фигурки — оригами.

Причём японцы не в первый раз следят за порядком. После матча открытия ЧМ между Катаром и Эквадором они также помогали волонтёрам. Не менее ответственно фанаты вели себя и на ЧМ-2018 в России: после встреч национальной команды они убирались на аренах в Саранске и Ростове.

Поддержали порыв представителей страны восходящего солнца и марокканцы. Они собрали мусор на трибунах стадиона «Эль-Байт» после завершения первой для сборной игры с хорватами (0:0).

Универсальный тренер

Уникальное достижение установил в Катаре главный тренер канадцев Джон Хердман. Он стал первым специалистом, кто возглавлял национальные команды как на мужском, так и на женском чемпионатах мира.

С девушками из страны кленового листа у него получилось добиться неплохих результатов на международных турнирах. В 2011-м, практически сразу после его назначения, команда выиграла Панамериканские игры, а затем отобралась на Олимпиаду-2012. На Играх в Лондоне канадки дошли до полуфинала, где в дополнительное время уступили будущим олимпийским чемпионкам — сборной США. В матче за третье место подопечные Хердмана взяли верх над француженками и завоевали бронзовые медали соревнований. Этот успех сборная повторила и в Рио-де-Жанейро.

Можно считать удачным и сотрудничество Хердмана с мужской сборной: под его началом канадцы пробились на чемпионат мира впервые за 36 лет.

Борьба за радужный флаг

Действующий в Катаре запрет пропаганды ЛГБТ не даёт покоя некоторым представителям спортивной общественности. Своё недовольство тем, что капитаны сборных не могут надевать радужные повязки OneLove, накануне выразила команда Германии. Во время общего фото игроки демонстративно прикрыли рты руками. ФИФА на этот поступок закрыла глаза. В организации сообщили, что не будут наказывать коллектив за эту акцию.

Надо отметить, что поведение сборной Германии поддерживают далеко не все. Например, капитан бельгийцев Эден Азар после матча с Канадой раскритиковал немцев.

«Лучше бы не делали ничего и победили. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я приехал не для того, чтобы передавать политические послания, есть люди, для которых это более уместно. Мы хотим концентрироваться на своей работе», — заявил бельгиец.

Тем временем, представители скандинавских стран и вовсе решили пойти против международной федерации. Так, датчане заявили, что готовы выйти из состава ФИФА из-за запрета радужных повязок. А президент Норвежского футбольного союза Лиза Клавенесен раскритиковала работу главы международной федерации Джанни Инфантино. По её словам, это не тот управленец, который приведёт организацию к чему-то хорошему. Согласен с ней и Хённес. Почётный президент «Баварии» назвал специалиста «катастрофой для мирового футбола».

При этом почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает нападки на Инфантино необоснованными. По его словам, в Катаре и так идут навстречу болельщикам.

«Дело в законах, которые существуют в стране. И Катар идёт на какие-то уступки — продают пиво в фан-зонах, работают специальные магазины со спиртным, болельщики на трибунах стадионов, как мы видим, находятся в шортах и майках. И кто-то из ребят даже снимает футболки», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Подливают масла в огонь и политики. Так, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер нашла способ пройти на встречу с Японией с повязкой OneLove. Причём, во время игры она сидела рядом с Инфантино. Судя по фото, Фезер пришла на арену в пиджаке, поэтому её не остановила охрана, и лишь затем сняла его, чтобы продемонстрировать повязку на руке. То же самое сделала и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.