Организаторы ЧМ-2022 в Катаре готовятся встретить Маска и Обаму

Бизнесмен Илон Маск и экс-президент США Барак Обама в качестве почётных гостей посетят чемпионат мира по футболу в Катаре.

«Ждём в нашем отеле Маска, Обаму и других почётных гостей. Всем приготовлены золотые пропуска в VIP-ложи стадионов и лучшие номера в гостинице», — цитирует одного из организаторов ТАСС.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что раскрыт смысл фотографии Лионеля Месси и Криштиану Роналду за шахматной доской.