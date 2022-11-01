Беситься с Жиру: Франция пропустила первой, но начала защиту титула с разгрома Австралии на ЧМ по футболу

Сборная Франции не оставила камня на камне от команды Австралии в своём стартовом матче на чемпионате мира по футболу. Добиться успеха подопечным Дидье Дешама не помешал ни пропущенный в дебюте мяч, ни предшествовавшая ему травма защитника Лукаса Эрнандеса. Ещё до перерыва французы вышли вперёд благодаря голу и результативной передаче Адриена Рабьо, а после довели дело до разгрома. Оливье Жиру оформил дубль и догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров национальной команды, а Килиан Мбаппе забил пятый мяч на первенствах планеты.

Перед чемпионатом мира в Катаре многие сборные понесли кадровые потери. Однако больше всех от травм пострадала Франция. Из-за различных повреждений даже в заявку не попали ведущие хавбеки Поль Погба и Н'Голо Канте и основной защитник Преснел Кимпембе, который в Лиге наций выводил партнёров на поле с капитанской повязкой.

Уже по ходу подготовки к турниру связки колена в столкновении с Эдуардом Камавинга повредил Кристофер Нкунку. Но куда серьёзнее ударил по действующим чемпионам планеты отъезд Карима Бензема. Дидье Дешам надеялся, что обладатель «Золотого мяча» успеет восстановиться, но за пару дней до начала мундиаля было официально объявлено, что нападающий сыграть не сможет.

Более того, в запасе остались Рафаэль Варан, которого штаб решил поберечь, и упомянутый Камавинга, пропустивший одно из занятий из-за проблем с приводящей мышцей. Но Дешам, несмотря на все сложности, держался бодро и подчёркивал, что в лице 25 подопечных у него есть все, кто ему необходим.

Состав на стартовый матч группового этапа с Австралией получился достаточно экспериментальным. Так, пару в центре обороны составили Деотшанкюль Юпамекано и Ибраима Конате. В Катаре трёхцветные отошли от экспериментов с тремя центральными защитниками. В опорной зоне расположились Орельен Тчуамени и Адриен Рабьо. В атаке же опытнейшего Оливье Жиру, который занял место Бензема на острие, поддерживали Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.

При этом фавориту не следовало расслабляться в противостоянии с уступающим в классе соперником. Наглядный пример пагубной недооценки оппонента чуть раньше продемонстрировала Аргентина, сенсационно уступившая Саудовской Аравии. Однако французы хорошо помнили предыдущий матч с Австралией, который состоялся в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2018 и завершился их тяжёлой победой с минимальной разницей в счёте — 2:1.

Зато «соккеруз», будто вдохновившись примером саудитов, неожиданно открыли счёт уже на девятой минуте. Вопреки ожиданиям, они не стали прижиматься к собственным воротам со свистком судьи, а смело пошли вперёд. И первый же опасный момент удалось преобразовать в гол. Причём возник он на ровном месте. Лукас Эрнандес, казалось, должен был накрывать Мэтью Леки на правом краю после заброса из глубины, но неожиданно потерял равновесие. Это позволило полузащитнику спокойно выполнить прострел на дальний угол вратарской, где никто не держал одинокого Крейга Гудвина. Французы в довершение всех бед остались ещё и без Эрнандеса. Лукас получил травму колена в данном эпизоде и был заменён на брата Тео.

Однако на фаворитов произошедшее никак не повлияло. Они продолжали наращивать давление на ворота соперника. Причём большая часть атак ожидаемо шла через левый фланг, где действовал Мбаппе. Сюда же регулярно смещались Гризманн, Тчуамени и Эрнандес. Отдельно необходимо отметить гибридную роль Антуана, который при обороне опускался ниже к двум опорникам и вместе с ними отрабатывал в разрушении. При владении же он поднимался выше и помогал нападающим.

До поры австралийцы справлялись с маститыми оппонентами, но на 27-й минуте всё же пропустили после розыгрыша стандартного положения. Причём результативную подачу выполнил вышедший на замену Тео Эрнандес, а замкнул её никем не прикрытый Рабьо.

Хавбек «Ювентуса» в итоге стал одним из главных героев матча, ведь именно он вскоре организовал и второй гол в ворота Мэтью Райана. Адриен включился в прессинг на левом фланге и вынудил соперника ошибиться. Тут же Мбаппе выполнил на него скидку пяткой. Рабьо ворвался в штрафную и отдал Жиру пас на пустые ворота. Оливье оставалось не промахнуться и забить 50-й мяч за сборную. Также он в возрасте 36 лет и 53 дней оказался самым возрастным автором гола на ЧМ в истории национальной команды.

Французы ещё до перерыва вполне могли увеличить преимущество в счёте. Чего стоит один промах Мбаппе из убойной позиции после прострела Гризманна. Однако и австралийцы имели опасный момент. Джексон Ирвайн в добавленное арбитром время головой пробил в штангу.

Во втором тайме преимущество трёхцветных стало ещё ощутимее. Они не прикладывали запредельных усилий, но легко переигрывали соперников в большинстве эпизодов. К тому же они начали действовать гораздо разнообразнее и чаще подключали действующего справа Дембеле.

Впрочем, практически вся опасность по-прежнему шла с левого края, где несчастный Натаниэль Аткинсон не справлялся с Мбаппе и Эрнандесом. Именно после прохода Тео Жиру едва не забил потрясающий мяч ударом ножницами, но немного не попал в створ. А вскоре потрясающий момент упустил Гризманн. И вновь австралийцы не сумели сдержать Эрнандеса, легко проникшего в штрафную. Антуан после передачи партнёра бил наверняка, но мяч вынес с линии Азиз Бехич.

Однако постоянно так везти «соккеруз» не могло, и уже следующая атака подопечных Дешама завершилась голом. Отрадно, что на этот раз он пришёл с правого края. Дембеле выполнил аккуратную подачу из-под защитника на линию вратарской, откуда расположившийся между двумя оппонентами Мбаппе головой отправил мяч в створ рикошетом от штанги. Для 23-летнего форварда данный гол оказался пятым на ЧМ, и он стал самым юным футболистом в истории сборной Франции, достигшим этой отметки.

Следом Мбаппе ещё и отдал результативную передачу на Жиру. Нападающий «Милана» на прошлом, «золотом» ЧМ не забил ни разу, зато в Катаре отличился дважды в первом же матче. Заодно он с 51 голом догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров национальной команды, и теперь делит с ним лидерство.

Таким образом, трёхветные, даже пропустив быстрый мяч, одержали уверенную разгромную победу. Их преимущество в классе оказалось слишком большим, и австралийцы не справились со звёздами соперника. Также действующие чемпионы продемонстрировали, что несмотря на обилие травм остаются грозной силой. Однако потери обязательно скажутся в матчах с более сильными командами.