Аксель Туктамышевой, стабильность Коляды и рекорд Мишиной с Галлямовым: как прошёл «Мемориал Панина-Коломенкина»

Российские фигуристы на этой неделе приняли участие в «Мемориале Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что турнир предсезонный, он собрал большое число представителей сборной. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили рекорд мира по сумме баллов за короткую и произвольную программы. Елизавета Туктамышева продемонстрировала силу воли и исполнила второй тройной аксель сразу после падения с первого, а Михаил Коляда переиграл соперников за счёт безошибочного и чистого катания.

Начало сезона в фигурном катании стремительно приближается. Уже 21 октября в Москве стартует первый этап Гран-при России, и у представителей национальной команды всё меньше времени для доведения до ума своих программ. Сделать это можно было на «Мемориале Панина-Коломенкина», который прошёл в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что он является предсезонным, зрители увидели на льду Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и многих других ярких спортсменов.

Полные трибуны в субботу утром собрала, конечно же, подопечная Алексея Мишина. Серьёзной конкуренции у неё в этот раз не было, поэтому даже с двумя баллами штрафа за задержку старта и падением с акселя фигуристка заняла первое место. При этом, как призналась журналистам спортсменка, она осталась довольна прокатом.

«Такой расклад был в голове, потому что сегодня с утра без тренировки кататься тяжелее, чем вечером, когда ты размялся, потренировался, пришёл в себя. Я даже рада, что случился такой прокат, — это первый раз, когда я упала с первого акселя и сделала второй. Теперь я буду больше уверена во втором прыжке. Такого даже на тренировках практически никогда не случалось», — рассказала Лиза.

Объяснила она и почему получила штраф за задержку старта. Как оказалось, судьи в этот раз слишком быстро выставляли оценки.

«Я не ожидала. Решила не подстраиваться под общепринятые правила. Нет, не новая фишка, это только здесь, на Гран-при, такого не буду себе позволять. Здесь для меня было важнее морально подготовиться к старту», — призналась фигуристка.

Рассуждая о призовых на турнире, она также не стала лукавить. По мнению Туктамышевой, глупо говорить, что деньги не имеют значения.

«Это всегда хорошо. Кто вам ответит, что неважно? Поэтому не буду врать. Но и без призовых проведение Гран-при России очень нужно спортсменам», — добавила спортсменка.

Самый интересный состав участников на «Мемориале Панина-Коломенкина» был в мужском одиночном катании. На турнир заявились почти все представители сборной, тренирующиеся в Санкт-Петербурге. Снялся из-за травмы только Евгений Семененко. Однако впечатления от программ ребят смешанные. Видно, что они пока физически не совсем готовы выступать. В том числе из-за этого очень много ошибок.

Одним из ярких событий турнира стало возвращение ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова. Фигурист пропустил полтора года из-за болезни Шляттера, поэтому пока не гонится за сложными прыжками.

«Тройной аксель уже близко. Скоро его можно будет вставлять в программы. Четверные потом. Я сначала хочу покорить аксель, исполнять его в короткой, чтобы иметь небольшой запас к произвольной. Ну а в течение сезона буду стараться восстанавливать все прыжки, не только любимые. Надо уметь всё. Потому что неделю может идти один прыжок, а на следующей неделе он уже не тот», — рассказал 17-летний спортсмен.

Впервые после перехода к Евгению Рукавицыну вышел на лёд Артур Даниелян, который также восстанавливается после травмы. Поэтому пока получается далеко не всё.

«Это был первый соревновательный старт, четверному прыжку с новой техникой — неделя, плюс полтора дня лежания дома из-за болезни. Сам сальхов был лучше, степ-аут хотя бы. Дальше будем составлять план подготовки к Гран-при. У меня этап в Казани, я там люблю выступать», — рассказал фигурист.

Также он отметил, что не испытывает никаких проблем с настроем на турниры, а призовые на Гран-при России — дополнительный бонус. Напомним, победители предстоящих этапов получат по 500 тыс. рублей. За победу в финале предусмотрена выплата в 1 млн рублей.

«Мотивация хорошая, но она такой была ещё до того, как стало известно о призовых, у меня мотивации через край. Не знаю откуда, но это хорошо, уже из принципа хочу показать то, что всегда делал. Чтобы люди не думали: вот, хороший мальчик, хорошо катается, но ничего не показывает», — признался спортсмен.

Не лучшим образом выступил на мемориале Андрей Мозалёв. Он не смог исполнить четверной сальхов, а в конце программы упал с лутца. Дмитрий Алиев после короткой программы был вторым, но неудачно откатал произвольную и в итоге остался четвёртым.

Не получились четверные прыжки и у Макара Игнатова с Глебом Лутфуллиным, однако остальные компоненты были сделаны чисто, что позволило им подняться на пьедестал почёта.

Ну а праздновал победу Михаил Коляда. Россиянин стал единственным фигуристом, кто ни разу не упал в обеих программах: лишь один степ-аут на четверном тулупе в произвольной. Это для спортсмена большая редкость, поэтому и оценки от судей он получил неожиданно высокие — 298,49 за обе программы.

Увидели зрители и мировые рекорды. Их в субботу устанавливали Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревнованиях спортивных пар. Они выиграли турнир, показав баллы, превышающие самые высокие оценки в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений. Увы, данные результаты не будут учтены ISU, так как показаны на внутреннем старте.

«У нас в России всё официально, поэтому будем стараться, чтобы ещё улучшить эти баллы. Конечно, мы рады этим оценкам, цифры красивые, будем стараться, чтобы они были ещё краше», — сказал Галлямов.

При этом спортсмены рассказали, что отрабатывают четверной выброс. Так что есть задел, за счёт чего можно показывать более высокий результат.

«Как только будет более-менее стабильно получаться, когда это будет безопасно, без травм, тогда, наверное, будем вставлять», — объяснила Мишина.

Конкуренцию им составили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В короткой программе они обыграли коллег по сборной, однако с произвольной снялись. Как оказалось, такой ход тренеры запланировали заранее, чтобы после повреждения партнёр постепенно восстанавливался. Как сообщила наставник фигуристов Тамара Москвина, к этапам Гран-при России пара будет готова.

«Это было решено недели две назад, когда Дима (Козловский) начал кататься после травмы. Разумно было так сделать, чтобы они постепенно вошли в спортивную форму и показали свои программы. Само собой, они будут готовы к этапам Гран-при», — подчеркнула специалист.