Противостояние в Джидде: Усик и Джошуа сражаются за пять чемпионских поясов в бою-реванше

В Саудовской Аравии проходит второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. На кону пять чемпионских поясов в тяжёлом весе: по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которыми владеет украинец, и вакантный — по версии The Ring. Британец постарается реабилитироваться за поражение, которое он потерпел в прошлом году, а его соперник — доказать, что тот триумф не был случайным. RT ведёт текстовую трансляцию реванша.