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Противостояние в Джидде: Усик и Джошуа сражаются за пять чемпионских поясов в бою-реванше

Короткая ссылка
Борислав Головин
В Саудовской Аравии проходит второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. На кону пять чемпионских поясов в тяжёлом весе: по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которыми владеет украинец, и вакантный — по версии The Ring. Британец постарается реабилитироваться за поражение, которое он потерпел в прошлом году, а его соперник — доказать, что тот триумф не был случайным. RT ведёт текстовую трансляцию реванша.
Противостояние в Джидде: Усик и Джошуа сражаются за пять чемпионских поясов в бою-реванше
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel
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  • 20 августа 2022

    К сожалению, в России бой не покажет ни один из телеканалов. Любопытно, что Усик изначально собирался организовать трансляцию противостояния на своём YouTube-канале, но позже по неясным причинам отказался от этой идеи.

  • Если Усик сегодня потерпит поражение, оно станет первым в его профессиональной карьере. Пока в его активе 19 побед в 19 поединках, 13 из которых — нокаутом.

    А вот Джошуа уже довелось проигрывать и терять все свои пояса. В 2019-м один из самых громких апсетов последних лет совершил Энди Руис. Однако спустя всего полгода британец взял у мексиканца реванш. Посмотрим, удастся ли ему сделать это снова.

  • Громкое заявление в преддверии реванша сделал и Джошуа, который признался, что намерен причинить оппоненту боль.

    «Моя цель заключалась в том, чтобы пройти полные 12 раундов и доказать, что я могу боксировать также хорошо, как он. Но на этот раз я действительно хочу сделать ему больно, несмотря на всё мое уважение к Усику. Знаю, что если буду использовать свои габариты и силу, у меня появится больше шансов на победу», — сказал британец.

  • Сам же Усик на этот раз рассчитывает не только взять верх над британцем и сохранить за собой чемпионские пояса, но и нокаутировать его.

    «Я выйду на центр ринга и буду нацелен на финиш. Именно так и будет. Мне кажется, во время этой подготовки я совершил полёт в космос, может быть, четыре или пять раз. Иногда мне было очень тяжело. Когда случались перерывы между раундами, я думал: «Что, чёрт возьми, я делаю? Зачем мне это нужно?» Отвечал: «Потому что ты продолжаешь работать. Это был твой выбор. Итак, вперёд», — цитирует украинца Boxing Scene.

    Он также отдал дань уважения сопернику и подчеркнул, что просто так олимпийскими чемпионами не становятся. К слову, и Усик, и Джошуа взяли золото на Играх в Лондоне, только Александр — в категории до 91 кг, а Энтони — свыше.

  • Между тем RT за несколько дней до поединка подробно рассказал о нём.

    Почему Усик считается фаворитом? В какой форме украинец подходит к поединку? За счёт чего Джошуа может одержать победу? Рискует ли он завершить карьеру в случае второго подряд поражения? Попадёт ли триумфатор в Зал славы?

    Все ответы на эти вопросы — в нашем материале

  • Любопытно, что на тему разницы в антропометрических данных между соперниками высказался даже чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри. В соцсетях он выложил видео с тренировки, во время которой нанёс наставнику несколько ударов по корпусу и посоветовал соотечественнику делать то же самое с «раздувшимся средневесом». Усик действительно выступал в этой категории, но в юношестве.

  • Сложно сказать, кто окажется сильнее на этот раз, но Усик уже превзошёл британца на дуэли взглядов. Он появился перед журналистами и фотографами в костюме казака и с накладными усами, чем немало позабавил всех присутствующих. Джошуа, напротив, выглядел напряжённым и не слишком уверенным в себе.

    Зато Энтони, как и ожидалось, оказался на порядок мощнее визави —  100,5 кг против 110,9 кг.

  • Британец сегодня постарается взять реванш у украинца за поражение, которое потерпел в сентябре прошлого года. Тогда он на глазах у собственных болельщиков в Лондоне уступил сопернику и утратил все чемпионские пояса. Мало кто верил в успех Усика, ранее выступавшего в первой тяжёлой весовой категории, а он уверенно перебоксировал превосходящего в антропометрических данных оппонента, а в концовке едва не нокаутировал его.

  • Добрый вечер, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию чемпионского боя в тяжёлом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа. На кону будут стоять пять поясов: WBA Super, WBO, IBF и IBO, которыми владеет украинец, и вакантный — по версии The Ring.

    • Gettyimages.ru

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