В США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией по МКС до 2030 года

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В США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией по Международной космической станции до 2030 года.
В США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией по МКС до 2030 года
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Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы видим все причины, по которым Россия продолжит сотрудничество в ближайшем будущем», — заявил глава NASA Билл Нельсон, выступая перед сенатом.

Он отметил, что делает такие выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран «профессиональных отношений».

«Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения», — цитирует Нельсона РИА Новости.

Как добавил глава NASA, сотрудничество сохраняется на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, а также между специалистами.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы России на Международной космической станции принято, но «Роскосмос» не обязан сообщать о нём публично.

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