«Ростех» сообщил о создании беспроводных Bluetooth-датчиков для интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» (с 2009 года входит в состав государственной корпорации «Ростех») разработал беспроводные Bluetooth-датчики для умного дома и интернета вещей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В устройствах применяется технология Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, BLE). Это позволяет увеличить срок автономной работы изделий до десяти лет без замены батарей. IoT-датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещённости, магнитного поля. Информация с датчиков поступает в мобильное приложение и систему мониторинга», — отметили в госкорпорации.

«Ростех» подчеркнул, что датчики интернета вещей разработаны совместно с российской компанией «Тесла Смарт». Новые устройства изготовлены на базе герконов и отличаются от существующих аналогов расширенной сенсорикой и повышенной долговечностью.

Как сообщили в «Ростехе», изготовлением серийных выпусков займётся Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП, входит в холдинг «Росэлектроника»).

«Мы видим широкие возможности применения новых датчиков — на складах с особыми условиями хранения, в промышленном холодильном оборудовании, в теплицах и в системах «умный дом». У датчиков есть режим Bluetooth Long Range. Это позволяет использовать их на расстоянии более километра от Bluetooth-станции. Изделия компактные, легко крепятся к поверхностям и работают в индустриальном диапазоне от -55 до +85 °С. На сегодняшний день уже созданы первые опытные образцы», — отметил гендиректор РЗМКП Аркадий Орлов.

Ранее сообщалось, что российские инженеры создали устройство для общения со слепоглухими людьми с нарушениями речи.