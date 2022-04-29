Космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

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Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне при проведении работ за пределами Международной космической станции (МКС).

«Знамя Победы в открытом космосе! Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев... поздравили с наступающим Днём Победы. Кроме того, на скафандре Олега закреплены маленькая копия Знамени Победы и георгиевская ленточка», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о принятии решения посвятить ближайший пуск корабля «Прогресс-МС 20» Донецкой и Луганской народным республикам.

На вторую ступень ракеты нанесут надпись «Донбасс», а головной обтекатель украсят флаги республик и изображение пожилой женщины, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ.

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