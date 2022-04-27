Запуск корабля «Прогресс-МС 20» к МКС будет посвящён ЛНР и ДНР

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин принял решение посвятить ближайший пуск корабля «Прогресс-МС 20» Донецкой и Луганской народным республикам.

«Денис Пушилин обратился к Дмитрию Рогозину с просьбой посвятить один из ближайших пусков борьбе ДНР за мир, свободу и безопасность. Рогозин... принял решение посвятить пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-20» не только Донецкой, но и Луганской народной республике», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

На вторую ступень ракеты нанесут надпись «Донбасс», а головной обтекатель украсят флаги республик и изображение пожилой женщины, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных ВСУ.

«Детишек с Донбасса обязательно привезём на космодром на этот ракетный пуск», — добавил Рогозин.

В «Роскосмосе» ранее запланировали три запуска грузовых кораблей «Прогресс» в 2022 году.