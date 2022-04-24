В Китае объявили о новом этапе программы по исследованию Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) приступит в этом году к четвёртому этапу программы по исследованию Луны, заявил замглавы управления У Яньхуа.

«В текущем году официально начинается четвёртый этап проведения инженерно-исследовательских работ по исследованию Луны», — цитирует его ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По словам Яньхуа, в скором времени Пекин направит к Луне автоматические станции «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». В рамках новых миссий предполагается провести испытания ключевых технологий и приступить к строительству Международной научной лунной станции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».