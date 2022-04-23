В «Роскосмосе» сообщили о внеплановой коррекции орбиты МКС из-за космического мусора

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Орбита Международной космической станции (МКС) была внепланово скорректирована для уклонения от космического мусора. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
В «Роскосмосе» сообщили о внеплановой коррекции орбиты МКС из-за космического мусора
  • РИА Новости

«Специалисты госкорпорации «Роскосмос» провели внеплановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции для уклонения от «космического мусора», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции, предварительно, увеличилась на 1,8 км.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» обеспечит уклонение МКС от космического мусора.

В прошлый раз орбиту станции откорректировали 26 февраля перед полётами космонавтов, запланированными на март.

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