В «Роскосмосе» сообщили о внеплановой коррекции орбиты МКС из-за космического мусора

Орбита Международной космической станции (МКС) была внепланово скорректирована для уклонения от космического мусора. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

РИА Новости

«Специалисты госкорпорации «Роскосмос» провели внеплановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции для уклонения от «космического мусора», — говорится в сообщении. Как отмечается, после проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции, предварительно, увеличилась на 1,8 км. Ранее сообщалось, что «Роскосмос» обеспечит уклонение МКС от космического мусора. В прошлый раз орбиту станции откорректировали 26 февраля перед полётами космонавтов, запланированными на март.