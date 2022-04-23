В «Роскосмосе» сообщили о внеплановой коррекции орбиты МКС из-за космического мусора
- РИА Новости
«Специалисты госкорпорации «Роскосмос» провели внеплановую коррекцию высоты орбиты Международной космической станции для уклонения от «космического мусора», — говорится в сообщении.
Как отмечается, после проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции, предварительно, увеличилась на 1,8 км.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» обеспечит уклонение МКС от космического мусора.
В прошлый раз орбиту станции откорректировали 26 февраля перед полётами космонавтов, запланированными на март.