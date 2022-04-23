Российский корабль «Прогресс МС-18» уведёт МКС от столкновения с космическим мусором

«Роскосмос» обеспечит уклонение Международной космической станции (МКС) от космического мусора, заявили в госкорпорации.

«Двигатели корабля «Прогресс МС-18» будут включены в 16:25 мск и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить её высоту на 1,8 км. После проведения манёвра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная — 437,54», — говорится в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что российский сегмент станции в среднем 11 раз в год обеспечивает коррекцию орбиты МКС, в том числе для её уклонения от космического мусора.

В прошлый раз орбиту станции откорректировали 26 февраля перед полётами космонавтов, запланированными на март.