Рогозин заявил, что запуск российских миссий к Марсу и Венере отложат

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что запуск российских миссий к Марсу и Венере будет пересмотрен и выполнен в другое время.
Рогозин заявил, что запуск российских миссий к Марсу и Венере отложат
  • РИА Новости

«Та же миссия Exomars, миссия по Венере — они будут пересмотрены и выполнены в другое время», — приводит слова Рогозина Интерфакс.

Также он заявил о необходимости обеспечить российские вооружённые силы «мощнейшей орбитальной группировкой».

«Это важно, намного важнее, чем отправить русского человека на Луну. Мы отправим русского человека на Луну, когда спокойные будут времена», — добавил Рогозин.

В ноябре 2021 года Рогозин заявил о необходимости запустить до 2030-го российскую станцию к Венере.

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