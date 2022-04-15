Рогозин заявил, что запуск российских миссий к Марсу и Венере отложат

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что запуск российских миссий к Марсу и Венере будет пересмотрен и выполнен в другое время.

«Та же миссия Exomars, миссия по Венере — они будут пересмотрены и выполнены в другое время», — приводит слова Рогозина Интерфакс.

Также он заявил о необходимости обеспечить российские вооружённые силы «мощнейшей орбитальной группировкой».

«Это важно, намного важнее, чем отправить русского человека на Луну. Мы отправим русского человека на Луну, когда спокойные будут времена», — добавил Рогозин.

В ноябре 2021 года Рогозин заявил о необходимости запустить до 2030-го российскую станцию к Венере.