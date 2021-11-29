Рогозин заявил о необходимости запустить до 2030 года российскую станцию к Венере

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости запустить до 2030 года российскую станцию к Венере.
Рогозин заявил о необходимости запустить до 2030 года российскую станцию к Венере
  • Reuters

«До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать», — приводит РИА Новости его слова.

Рогозин отметил, что такое развитие ситуации является «недопустимой историей».

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что космический корабль «Прогресс МС-17» после завершения миссии затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

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