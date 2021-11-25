«Роскосмос» сообщил о затоплении космического корабля «Прогресс МС-17» в Тихом океане

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Космический корабль «Прогресс МС-17» после завершения миссии затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Роскосмос» сообщил о затоплении космического корабля «Прогресс МС-17» в Тихом океане
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«Грузовой корабль «Прогресс МС-17», отстыковавшийся сегодня днём от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана», — говорится в сообщении в Twitter.

В корпорации добавили, что небольшое количество несгоревших в атмосфере фрагментов упали на «кладбище» космических кораблей.

Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля «Наука» на Международной космической станции.

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