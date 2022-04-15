В США одобрили использование дыхательных тестов на COVID-19

Американский медицинский регулятор FDA одобрил к экстренному применению тесты для диагностики COVID-19 посредством анализа дыхания.

«FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для диагностики COVID-19, который определяет химические соединения в образцах дыхания, связанные с вирусом SARS-CoV-2», — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Тест показал 91,2% эффективности по результатам исследования с участием 2409 человек.

Отмечается, что тест проводится с помощью прибора размером с ручную кладь, результат будет готов менее чем за три минуты.

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