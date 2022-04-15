В США одобрили использование дыхательных тестов на COVID-19
«FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для диагностики COVID-19, который определяет химические соединения в образцах дыхания, связанные с вирусом SARS-CoV-2», — говорится в заявлении на сайте регулятора.
Тест показал 91,2% эффективности по результатам исследования с участием 2409 человек.
Отмечается, что тест проводится с помощью прибора размером с ручную кладь, результат будет готов менее чем за три минуты.
Ранее в компании Pfizer рассказали об эффективности таблеток от COVID-19 против омикрон-штамма.