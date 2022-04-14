В РАН прокомментировали решение ЕКА о приостановке участия в российских лунных программах

В Институте космических исследований РАН прокомментировали решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ранее между ЕКА и «Роскосмосом» велось сотрудничество по аппаратам «Луна-25», «-26» и «-27», на некоторых из них должны были стоять европейские приборы. В частности, речь идёт о камере PILOT-D на «Луне-25», стартующей в августе 2022 года, и об установке для криогенного бурения PROSPECT «Луны-27».

«Эти данные европейцы хотели использовать в своих будущих проектах. Мы оказывали им установкой этой камеры любезность. Камеру эту нам пришлось ставить с перевесом, теперь вместо того, чтобы снимать что-то российское, мы с большим удовольствием снимем европейское», — заявил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов, отметив, что отечественные приборы значительно легче европейских аналогов. Так, импортная буровая установка весит 41 кг, а российская — в пределах 30 кг.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал решение Европейского космического агентства о приостановке участия в реализации российских лунных программ.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект.