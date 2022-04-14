Президент РАН заявил, что китайские коллеги поставили на паузу сотрудничество с академией

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что партнёры из Китая «поставили на паузу» сотрудничество с Российской академией наук и приостановили развитие ранее обсуждавшихся проектов.

Об этом он сказал на конференции «Цифровые международные отношения — 2022» в МГИМО.

«К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу», — приводит его слова ТАСС.

Сергеев добавил, что в течение последнего месяца российская сторона не может «выйти на серьёзные такие обсуждения» с китайскими коллегами.

При этом он отметил, что у сторон «было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением».

Президент РАН добавил, что в любом случае придётся возвращаться к нормальному сотрудничеству, включая научную сферу, поэтому необходимо «не поддаваться на провокации, не рвать отношения».

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в КНР анонсировали принятие мер в связи с оказываемым на китайские компании давлением.