«Роскосмос» реорганизовал совместное с OneWeb предприятие в оператора спутниковой программы

Короткая ссылка
Госкорпорация «Роскосмос» реорганизовала совместное с британской OneWeb предприятие в компанию — оператора спутниковой программы «Сфера».
«Роскосмос» реорганизовал совместное с OneWeb предприятие в оператора спутниковой программы
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Госкорпорация «Роскосмос» создала оператора федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы «Сфера»... Оператор создан путём реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия АО «Спутниковая система «Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что оператор займётся эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в федеральный проект «Сфера».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» на льготных условиях предложит иностранным партнёрам пусковые услуги на ракетах, предназначавшихся для сотрудничества с компанией OneWeb.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить