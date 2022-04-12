Пентагон сообщил о планах России и КНР исследовать в течение 30 лет Луну и Марс

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Специалисты Пентагона считают, что Россия и Китай в течение следующих 30 лет намерены провести исследования Луны и Марса, заявил представитель разведывательного управления Министерства обороны США Кевин Райдер.

«Обе страны стремятся расширить свои инициативы по исследованию космоса как вместе, так и по отдельности. Обе намерены в течение следующих 30 лет исследовать Луну и Марс», — цитирует ТАСС Райдера.

По его словам, в случае успеха эти усилия могут привести к попыткам России и КНР использовать природные ресурсы Луны.

Райдер отметил, что за последние два года Москва и Пекин увеличили свои орбитальные активы на 70%.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время корпорация развернёт работы по реализации марсианской миссии.

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