Пентагон сообщил о планах России и КНР исследовать в течение 30 лет Луну и Марс
«Обе страны стремятся расширить свои инициативы по исследованию космоса как вместе, так и по отдельности. Обе намерены в течение следующих 30 лет исследовать Луну и Марс», — цитирует ТАСС Райдера.
По его словам, в случае успеха эти усилия могут привести к попыткам России и КНР использовать природные ресурсы Луны.
Райдер отметил, что за последние два года Москва и Пекин увеличили свои орбитальные активы на 70%.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время корпорация развернёт работы по реализации марсианской миссии.