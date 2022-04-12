Путин: Россия и Белоруссия будут производить аппараты дистанционного зондирования Земли

Москва и Минск будут сотрудничать в рамках проекта по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается дистанционного зондирования Земли, то начат крупный проект по производству и запуску специальных космических аппаратов. Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии», — цитирует его РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о готовности направить в сжатые сроки строителей и специалистов для развития космодрома Восточный.

Путин поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.