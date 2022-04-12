Володин рассказал о попытках США переписать историю, удалив из неё имя Юрия Гагарина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США пытаются переписать историю освоения космоса, удаляя из неё имя Юрия Гагарина.

Об этом он написал в своём Telegram.

«12 апреля — особый в истории нашей страны день. 61 год назад гражданин СССР Юрий Гагарин первым покорил космическое пространство... Но сегодня США пытаются «отменить» Юрия Гагарина. Его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвящённого покорению космоса», — отметил Володин.

По его словам, ничего нового в этих попытках нет, так как США постоянно пытаются переписать историю.



«Нам необходимо сделать всё для сохранения исторической памяти. Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине», — подчеркнул он.

Ранее космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днём космонавтики.