Рогозин рассказал об изменениях российской космической программы в условиях санкций

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, какие изменения вносятся в российскую космическую программу в условиях беспрецедентных антироссийских санкций.

Приоритет сегодня — орбитальная группировка наблюдения и связи, сказал Рогозин в эксклюзивном интервью «Российской газете».

«Орбитальная группировка в России пока абсолютно недостаточна, чтобы обеспечить хотя бы минимально необходимые потребности. Даже если посмотреть картину, которая вырисовывается в рамках специальной военной операции: на стороне нашего врага, причём, я бы сказал, такого экзистенциального врага, находится весь Запад со своими орбитальными возможностями, группировками связи, широкополосного доступа в интернет, высокодетальной съёмки и т. д. А мы для гражданских нужд имеем лишь 12 космических аппаратов наблюдения, которые в основном сосредоточены на теме противопожарной безопасности», — заявил глава «Роскосмоса».

По его словам, принято решение все выделяемые средства полностью сориентировать на создание новых космических аппаратов. Для этих целей корпорация выкупила Ярославский радиозавод у АФК «Система».

«Для нас это очень хорошая сделка, потому что у нас не было серийного завода по производству космических приборов», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство взлётно-посадочной полосы на космодроме Восточный планируется закончить в октябре 2022 года.