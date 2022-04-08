Компания Space X запустила ракету Falcon 9 с туристами на МКС

Компания Space X запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, на борту которого находятся четыре туриста.

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Компания вела прямую трансляцию запуска корабля. Отмечается, что это первый полностью коммерческий рейс на МКС. Ранее глава SpaceX сообщил, что компания намерена провести 60 запусков своих ракет-носителей Falcon в текущем году.