Глава NASA: Россия и США продолжат взаимодействие по гражданской космической программе
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«Не забывайте, мы начали сотрудничество в разгар холодной войны... у нас была миссия «Союз-Аполлон»... начавшая гражданское сотрудничество с Россией в космосе, оно продолжается до сих пор и не остановится из-за войны», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу CNN.
Нельсон добавил, что отношения в гражданской космической программе между космонавтами и астронавтами устойчивы и профессиональны.
Ранее в NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы Международной космической станции до 2030 года.