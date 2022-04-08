Глава NASA: Россия и США продолжат взаимодействие по гражданской космической программе

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что США не прекратят взаимодействия с Россией в рамках гражданской космической программы из-за ситуации вокруг Украины.

«Не забывайте, мы начали сотрудничество в разгар холодной войны... у нас была миссия «Союз-Аполлон»... начавшая гражданское сотрудничество с Россией в космосе, оно продолжается до сих пор и не остановится из-за войны», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу CNN.

Нельсон добавил, что отношения в гражданской космической программе между космонавтами и астронавтами устойчивы и профессиональны.

Ранее в NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы Международной космической станции до 2030 года.