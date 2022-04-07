Учёные предупредили о риске появления тромбов в течение нескольких месяцев после COVID-19

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ, у людей, инфицированных коронавирусом, повышен риск образования тяжёлых тромбов в течение шести месяцев после заболевания.

Отмечается, что у инфицированных в 33 раза повышен риск лёгочной эмболии.

Риск тромбоза глубоких вен также увеличивается в пять раз в течение трёх месяцев после заболевания коронавирусом.

Отмечается, что в зоне особого внимания находятся люди с тяжёлой формой COVID-19 или имеющие хронические заболевания.

Между тем, согласно исследованию, переболевшие легко также подвергались более высокому риску развития лёгочной эмболии и тромбоза глубоких вен. 

Для исследования использовались данные всех заболевших в Швеции в период с февраля 2020 года по май 2021 года.

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что образование тромбов может проявиться необычными симптомами. 

Тромбоз — опасный процесс, последствиями которого зачастую становится летальный исход, предупредил Серебрянский в разговоре с «Москвой 24».  Существуют признаки, по которым человек может заподозрить развитие тромбоза, сказал он.

При образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отекает и синеет.

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