Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли

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Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-03.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что запуск был осуществлён в 7:47 по местному времени (02:47 мск) при помощи ракеты-носителя Long March 4 °C с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 414-м по счёту для носителей серии «Чанчжэн».

Спутник будет использоваться как для мониторинга окружающей среды и предотвращения морских катастроф.

Ранее Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2» для корректировки модели распределения орбитальных параметров.

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