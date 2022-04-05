Рогозин анонсировал строительство космического ракетного комплекса «Байтерек» в 2022 году

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что начало работ по строительству космического ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре запланировано на 2022 год.

«В текущем году запланировано начало строительных работ, подрядчиком которых выступает казахстанское ТОО «Базис», — приводит ТАСС заявление Рогозина.

По его словам, российско-казахстанский проект вступил в фазу практической реализации. В настоящее время завершено эскизное проектирование, проведена взаимоувязка технологических систем наземного комплекса с создаваемой российской стороной ракетой-носителем «Союз-5».

В декабре российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России и Казахстану необходимы новые проекты на космодроме Байконур.