Рогозин анонсировал строительство космического ракетного комплекса «Байтерек» в 2022 году
- РИА Новости
«В текущем году запланировано начало строительных работ, подрядчиком которых выступает казахстанское ТОО «Базис», — приводит ТАСС заявление Рогозина.
По его словам, российско-казахстанский проект вступил в фазу практической реализации. В настоящее время завершено эскизное проектирование, проведена взаимоувязка технологических систем наземного комплекса с создаваемой российской стороной ракетой-носителем «Союз-5».
В декабре российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России и Казахстану необходимы новые проекты на космодроме Байконур.