Рогозин анонсировал строительство космического ракетного комплекса «Байтерек» в 2022 году

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что начало работ по строительству космического ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре запланировано на 2022 год.
Рогозин анонсировал строительство космического ракетного комплекса «Байтерек» в 2022 году
  • РИА Новости

«В текущем году запланировано начало строительных работ, подрядчиком которых выступает казахстанское ТОО «Базис», — приводит ТАСС заявление Рогозина.

По его словам, российско-казахстанский проект вступил в фазу практической реализации. В настоящее время завершено эскизное проектирование, проведена взаимоувязка технологических систем наземного комплекса с создаваемой российской стороной ракетой-носителем «Союз-5».

В декабре российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России и Казахстану необходимы новые проекты на космодроме Байконур.

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