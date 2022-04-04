Исследователь Макаров рассказал о климатических фазах планеты после изучения арктического льда

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров рассказал о выводах, к которым пришли учёные, изучая лёд Антарктиды, которому несколько сотен тысяч лет.

В беседе с «Российской газетой» учёный рассказал, что ледовые пробы добыли в Антарктиде на станции «Восток» из ледника одноимённого озера. Им 440 тыс. и около 600 тыс. лет.

«Исследования древнего льда Антарктиды помогают осознать, что мы живём в достаточно уникальное — с точки зрения истории глобальных климатических изменений — тёплое время одной из межледниковых фаз. Они наступают на Земле примерно через каждые 100 тыс. лет. Детальное изучение этого периода может дать ключ к пониманию возможных изменений современного климата. К примеру, нам известно, что 400 тыс. лет назад уровень Мирового океана был на 20 м выше современного», — рассказал Макаров.

Исследования помогли реконструировать климат и газовый состав атмосферы во время древнего межледникового периода 410 тыс. лет назад.

«У нас есть основания утверждать, что тот межледниковый период был таким же тёплым и таким же продолжительным, как наш. История повторяется», — сказал учёный.

Ранее «Известия» сообщали, что посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в ходе конференции по случаю Международного дня лесов (21 марта) заявил, что устойчивое управление лесами является одним из приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.