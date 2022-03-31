Астрофизик Азязов назвал перспективные в плане обнаружения жизни в Солнечной системе места

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Директор Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева Валерий Азязов, занимающийся лабораторным моделированием образования сложных молекул в космосе, рассказал, где в Солнечной системе стоит искать жизнь.
Астрофизик Азязов назвал перспективные в плане обнаружения жизни в Солнечной системе места
  • © spaceflightinsider.com

«Для появления привычной нам жизни, конечно, нужна вода и достаточно высокая температура. Хотя и в Антарктиде, где -50 °С, находят живые организмы, которые живут во льду и как-то двигаются», — сказал учёный в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, с точки зрения поиска жизни можно рассматривать, например, Марс.

«И на некоторых спутниках планет-гигантов, где есть вода, которая покрыта льдом, возникновение жизни не исключается. Порой просто хорошо видно, как бьют гейзеры, как там вода испаряется, — это происходит, например, на Европе и Энцеладе», — добавил астрофизик.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время корпорация развернёт работы по реализации марсианской миссии.

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