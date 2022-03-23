Госкорпорация «Роскосмос» переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях, заявил глава компании Дмитрий Рогозин.

«Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях по такой же схеме, как будут работать наши добывающие углеводороды компании», — сказал он в программе «Большая игра» на Первом канале.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.