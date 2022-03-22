Космонавт Пётр Дубров установил рекорд по времени пребывания на МКС среди россиян

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Космонавт «Роскосмоса» Пётр Дубров установил рекорд среди россиян по времени пребывания на Международной космической станции (МКС) в рамках одного полёта.
Космонавт Пётр Дубров установил рекорд по времени пребывания на МКС среди россиян
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба "Роскосмоса"

«На данный момент он работает на станции уже 347 дней. 30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернётся на Землю, это будут 355-е сутки его полёта!» — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

Ранее стало известно, что находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос.

Специалисты также подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей.

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