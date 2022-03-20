Джонсон заявил Зеленскому о намерении продвигать интересы Украины на саммитах НАТО и G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о намерении продвигать интересы Украины на предстоящих саммитах НАТО и G7.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Премьер-министр провёл разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он изложил своё намерение продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе и в ходе предстоящих двусторонних встреч с ключевыми союзниками», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с британской коллегой Лиз Трасс, в ходе которого стороны обсудили возможное ужесточение санкций в отношении России.