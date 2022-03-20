Джонсон заявил Зеленскому о намерении продвигать интересы Украины на саммитах НАТО и G7

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о намерении продвигать интересы Украины на предстоящих саммитах НАТО и G7.
Джонсон заявил Зеленскому о намерении продвигать интересы Украины на саммитах НАТО и G7
  • AP
  • © Justin Tallis

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Премьер-министр провёл разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он изложил своё намерение продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе и в ходе предстоящих двусторонних встреч с ключевыми союзниками», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с британской коллегой Лиз Трасс, в ходе которого стороны обсудили возможное ужесточение санкций в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить