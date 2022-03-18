Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты с кораблём «Союз МС-21»

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Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-21», на котором три выпускника МГТУ имени Баумана отправятся на Международную космическую станцию.
Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты с кораблём «Союз МС-21»
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Принято решение на заправку носителя топливом и пуск в 18:55:19 мск», — заявили в госкорпорации.

Старт ракеты назначен на 18 марта.

В экипаж вошли Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все они выпускники МГТУ имени Баумана. Корабль назван в честь Сергея Королёва, который также был выпускником этого вуза.

В феврале сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс» на околоземную орбиту.

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