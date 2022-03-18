Госкомиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты с кораблём «Союз МС-21»
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
«Принято решение на заправку носителя топливом и пуск в 18:55:19 мск», — заявили в госкорпорации.
Старт ракеты назначен на 18 марта.
В экипаж вошли Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все они выпускники МГТУ имени Баумана. Корабль назван в честь Сергея Королёва, который также был выпускником этого вуза.
В феврале сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс» на околоземную орбиту.